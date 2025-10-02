सूरत : गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने विजयादशमी पर पुलिस मुख्यालय में की शस्त्र पूजा

सूरत। विजयादशमी के पावन अवसर पर गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने सूरत शहर के पुलिस मुख्यालय में पुलिस कर्मियों के साथ शास्त्रोक्त विधि-विधान से शस्त्र पूजा की। उन्होंने राज्यवासियों और सुरक्षाकर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दशहरा असत्य पर सत्य और आसुरी प्रवृत्तियों पर दैवीय शक्ति की विजय का प्रतीक पर्व है।

संघवी ने कहा कि शस्त्र पूजा की परंपरा हमारे समृद्ध सांस्कृतिक वैभव को प्रकट करती है। इस वर्ष नवरात्रि में ‘माँ अम्बा’ की पूजा के साथ ऑपरेशन सिंदूर की शक्ति का दर्शन भी हुआ। उन्होंने उल्लेख किया कि नवरात्रि का पर्व छोटे व्यापारियों और उद्योगपतियों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करता है और यह वोकल फॉर लोकल तथा आत्मनिर्भरता का सशक्त मंच बन गया है।

उन्होंने गुजरात पुलिस की प्रशंसा करते हुए कहा कि नागरिकों की सुरक्षा हेतु पुलिस बल ने अपने त्यौहारों का त्याग कर दिया है। गृह विभाग की सजगता और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों के कारण इस वर्ष नवरात्रि में भक्ति, सुरक्षा, व्यापार और राष्ट्रवाद का अद्भुत संगम देखने को मिला।

इस अवसर पर पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वबांग ज़मीर, संयुक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) राघवेंद्र वत्स, डीसीपी भक्तिबा डाभी सहित सभी डीसीपी, एसीपी और पुलिसकर्मी उपस्थित रहे।