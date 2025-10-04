सूरत : विश्व जागृति मिशन सूरत मंडल द्वारा श्रद्धा पर्व मनाया गया

विश्व जागृति मिशन संचालित बालाश्रम (अनाथ आश्रम), वेसू सूरत में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 2 अक्टूबर को श्रद्धा पर्व बड़े ही श्रद्धा और धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में सेवा दे रहे समाजसेवियों एवं आश्रम से जुड़े 15 विशिष्ट जनों का हृदय से स्वागत एवं सम्मान किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी अतिथियों ने आश्रम के बच्चों को आशीर्वाद प्रदान किया, इसके पश्चात सामूहिक रूप से भोजन प्रसाद का आयोजन हुआ, जिसमें सभी ने सहभागिता की। इस आत्मीय माहौल में श्रद्धा पर्व का समापन हुआ।

इस अवसर पर उपस्थित आचार्य रामकुमार पाठक ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, कि “समाज में बड़ों का सम्मान अत्यंत आवश्यक है। अक्सर हम शरीर त्यागने के बाद तर्पण और श्राद्ध करते हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जब तक वे जीवित हैं, तब तक उनका यथोचित देखभाल एवं सम्मान किया जाए। इसी भावना को जन-जन तक पहुँचाने के लिए यह आयोजन प्रतिवर्ष आश्रम की ओर से किया जाता है। ”

कार्यक्रम में बाल आश्रम के पदाधिकारी योगेश मोदी, अश्विनी अग्रवाल, पूरणमल सिंघल, राजेश ठाकर आदि सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं समाजसेवी उपस्थित रहे। साथ ही लोक विख्यात संत सुधांशुजी महाराज के शिष्यगण भी विशेष रूप से आयोजन में शामिल हुए। श्रद्धा, सेवा और समर्पण का यह पर्व समाज को एक सकारात्मक संदेश देने में सफल रहा।