सूरत

सूरत :  न्यू सिविल अस्पताल में 82वां सफल अंगदान,  ब्रेन-डेड दलपतभाई पटेल का लिवर और दो किडनी दान

भरूच निवासी पटेल परिवार के हृदयस्पर्शी निर्णय से तीन मरीज़ों को मिलेगी नई ज़िंदगी

On
सूरत : सूरत के न्यू सिविल अस्पताल में आज 82वां सफल अंगदान किया गया। मूल रूप से भरूच जिले के अडोल निवासी और सूरत के उधना में रहने वाले 62 वर्षीय दलपतभाई प्रभुभाई पटेल को ब्रेन-डेड घोषित किए जाने के बाद, उनके परिवार ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए उनका लिवर और दोनों किडनी दान करने का मार्मिक निर्णय लिया। इस अंगदान से तीन ज़रूरतमंद मरीज़ों को नया जीवन मिलेगा।

सिर की गंभीर चोट से हुए ब्रेन-डेड सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत दलपतभाई पटेल 24 अक्टूबर को दोपहर करीब 12:00 बजे चक्कर आने से गिर पड़े, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई। उन्हें तुरंत 108 एम्बुलेंस के ज़रिए न्यू सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

गहन इलाज के बावजूद, 28 अक्टूबर को न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. जय पटेल और न्यूरो सर्जन डॉ. केयूर प्रजापति सहित डॉक्टरों की टीम ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया।

परिवार ने लिया साहसिक फैसला ब्रेन डेड घोषित होने के बाद, सोटो की टीम (डॉ. केतन नायक, डॉ. नीलेश कछड़िया), गुजरात नर्सिंग काउंसिल के उपाध्यक्ष इकबाल कड़ीवाला,और काउंसलरों ने स्वर्गीय दलपतभाई के परिवार को अंगदान का महत्व समझाया।

दुख की इस घड़ी में, दलपतभाई की पत्नी हंसाबेन और पुत्र जयदीपभाई सहित उनकी पुत्रियों—पारुलबेन, अमृताबेन और इलाक्षीबेन—ने भारी मन से अंगदान के लिए सहमति दी।

ब्रेन-डेड दलपतभाई पटेल के लिवर और दोनों किडनी को आगे की प्रक्रिया और प्रत्यारोपण के लिए अहमदाबाद स्थित आईकेडी अस्पताल ले जाया गया।

सिविल अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक डॉ. धारित्री परमार के मार्गदर्शन में डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और स्वयंसेवकों ने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न्यू सिविल अस्पताल का यह 82वां सफल अंगदान, सूरत शहर में मानवीय मूल्यों और नागरिक जागरूकता का एक अनूठा उदाहरण है।

