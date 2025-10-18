लोकतेज WhatsApp channel
सूरत : पूर्वांचल छठ सेवा समिति द्वारा छठ महापर्व की तैयारियाँ जोरों पर

सूरत महानगर पालिका के सहयोग से घाटों की सफाई, सजावट और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान

सूरत में रहने वाले पूर्वांचलवासी श्रद्धालुओं के सबसे प्रमुख पर्व छठ महापर्व की तैयारियाँ इस वर्ष पूरे उत्साह और भक्ति भाव से प्रारंभ हो गई हैं। पूर्वांचल छठ सेवा समिति द्वारा आयोजित यह पर्व इस वर्ष अपने तृतीय वर्ष में प्रवेश कर रहा है, और आयोजन को लेकर सूरत शहर में विशेष उत्साह का माहौल है।

समिति ने सूरत महानगर पालिका के सहयोग से तैयारी प्रक्रिया की शुरुआत की है। इस अवसर पर आयोजक पार्षद दिनेश राजपुरोहि, जीतू भाई काछड, राजेश पटेल, मुकेश सिंह, कमलेश पटेल, परमालिंक शाह, प्रमोद रावत, मनोज रावत, संजय पटेल, अजय उपाध्याय, भूटानी पटेल, दीपक साहनी, राजेश वर्मा, दिलीप साहू, धनंजय तर्वय, पन्ना लाल चौधरी, श्याम लाल पटेल, सुधीर वर्मा, विनोद चौधरी, शोभा खेन्गार, अनिल यादव, मुन्ना यादव और मुकेश पंडित सहित कई कार्यकर्ताओं ने मिलकर तैयारी कार्य का शुभारंभ किया।

समिति द्वारा घाटों की सफाई, आकर्षक सजावट, सुरक्षा व्यवस्था और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को भव्य और भक्तिमय वातावरण मिल सके। पूर्वांचल छठ सेवा समिति का उद्देश्य है कि सूरत में निवास करने वाले पूर्वांचलवासी श्रद्धालुओं के लिए यह महापर्व आस्था, स्वच्छता और एकता के संदेश के साथ गरिमामय ढंग से संपन्न हो।

