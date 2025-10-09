सूरत : बारडोली पासपोर्ट सेवा केंद्र में अव्यवस्थाओं पर शिकायत

सूरत। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव दर्शन कुमार ए. नायक ने बारडोली डाकघर स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK बारडोली) में चल रही गंभीर अव्यवस्थाओं को लेकर क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी/लोक शिकायत अधिकारी, पासपोर्ट सेवा विभाग, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार को शिकायत दर्ज कराई है।

उन्होंने ज्ञापन में बताया कि 2018 में शुरू हुआ यह केंद्र वर्तमान में रोज़ाना 100 अपॉइंटमेंट संभाल रहा है, जबकि शुरुआत में यह संख्या केवल 45 थी। बढ़ते आवेदनों के बावजूद, केंद्र में संसाधनों और कर्मचारियों की भारी कमी है, जिसके कारण लोगों को पासपोर्ट बनवाने में अनावश्यक देरी और असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

प्रमुख समस्याएँ इस प्रकार है। प्रक्रिया में देरी: सूरत में जमा किए गए पासपोर्ट 15–20 दिनों में मिल जाते हैं, जबकि बारडोली केंद्र पर वही प्रक्रिया 50 दिनों से अधिक लगती है।

कर्मचारियों की कमी: बढ़ती अपॉइंटमेंट संख्या के बावजूद, कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है, जिससे आवेदकों को घंटों इंतजार करना पड़ता है।

बैठने की सुविधा का अभाव: केंद्र में पर्याप्त सीटिंग व्यवस्था नहीं होने से महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को खड़े रहना पड़ता है।

पार्किंग की समस्या: केंद्र के बाहर वाहन पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है।

धीमा इंटरनेट और सिस्टम: नेटवर्क और कंप्यूटर सिस्टम की धीमी गति के कारण पासपोर्ट प्रक्रिया बाधित होती है।

दर्शन नायक ने कहा कि इन खामियों के चलते बारडोली और आसपास के हजारों आवेदकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने विदेश मंत्रालय से आग्रह किया कि केंद्र की तत्काल जांच की जाए, पर्याप्त कर्मचारी नियुक्त किए जाएँ, बुनियादी सुविधाएँ सुधारी जाएँ और पासपोर्ट प्रक्रिया को तेज़ व पारदर्शी बनाया जाए।

उन्होंने कहा कि “पासपोर्ट जैसी आवश्यक सरकारी सेवा में ऐसी लापरवाही आम नागरिकों के अधिकारों का हनन है। प्रशासन को तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों को समय पर सुविधा मिल सके।”