सूरत : अमेरिका में व्यापार विस्तार पर चैंबर ऑफ कॉमर्स का सेमिनार

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) द्वारा बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 को सूरत के सरसाना स्थित समहति ऑडिटोरियम में “अमेरिका में व्यापार विस्तार की योजना बनाते समय क्या ध्यान रखें” विषय पर एक ज्ञानवर्धक सेमिनार आयोजित किया गया।

इस सेमिनार का उद्देश्य दक्षिण गुजरात के उद्यमियों और व्यवसायियों को अमेरिका जैसे प्रतिस्पर्धी एवं अवसरों से भरे बाज़ार में व्यापार स्थापित करने के लिए सही दिशा और जानकारी प्रदान करना था।

इंडम एडवाइजर्स की संस्थापक सुश्री शीतल अग्रवाल-देसाई ने मुख्य वक्ता के रूप में अपने संबोधन में कहा कि “अमेरिका में व्यापार शुरू करने के लिए स्थायी निवास (पीआर) आवश्यक नहीं है, यह एक भ्रांति है।”

उन्होंने बताया कि टैरिफ होने के बावजूद भारतीय उद्योगपतियों को वहां कई प्रोत्साहन, अनुदान और टैक्स बेनिफिट्स उपलब्ध हैं — बस उनके बारे में सही जानकारी होना आवश्यक है।

शीतल अग्रवाल-देसाई ने कहा,“अमेरिका एक विशाल और अवसरों से भरा बाजार है। टैरिफ से डरने के बजाय, उद्यमियों को पहले गहन बाज़ार अनुसंधान (मार्केट रिसर्च) करना चाहिए। टैरिफ का असर अमेरिकी उपभोक्ताओं पर अधिक पड़ता है, इसलिए भारतीय व्यवसायों के लिए संभावनाएं अभी भी बहुत हैं।”

उन्होंने अमेरिका में व्यापार शुरू करने के लिए आवश्यक अनुपालन (compliance), वीज़ा श्रेणियों, और सब्सिडी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया।

कार्यक्रम की शुरुआत में चैंबर के मानद मंत्री बिजल जरीवाला ने स्वागत भाषण दिया। इंडम एडवाइजर्स के सह-संस्थापक अमानत कागजी और अशफ़ाक कलकत्तावाला ने अमेरिका में व्यापार विस्तार की प्रक्रिया और इंडम एडवाइजर्स की सेवाओं पर प्रकाश डाला।

एसजीसीसीआई ग्लोबल कनेक्ट के सीईओ परेश भट्ट ने वक्ताओं का परिचय कराया और कार्यक्रम का संचालन किया, जबकि चैंबर के ग्रुप चेयरमैन संजय पंजाबी ने आभार व्यक्त किया।

सेमिनार में सूरत और दक्षिण गुजरात के अनेक उद्यमी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और उद्योगपति बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और अमेरिका में व्यापार अवसरों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कीं।