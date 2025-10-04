सूरत : नवरात्रि के अवसर पर 181 अभयम टीम का जनजागरण कार्यक्रम

सूरत। दिनांक 3 अक्टूबर 2025 को शिवरंजनी प्रेजेंट की सदस्य द्वारा 181 अभयम टीम को नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ मालाबार गोल्ड ज्वेलर्स, घोड़ दौड रोड (उमरा पुलिस स्टेशन क्षेत्र) में आयोजित कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया।

इस अवसर पर महिला अपराध निरोधक शाखा की एएसआई वैशालीबेन देवरे विशेष रूप से उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में अंध विद्यालय के दिव्यांग बच्चे, ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य, वकील, सेना अधिकारी और 181 हेल्पलाइन टीम सहित कई संगठन और नागरिक उपस्थित थे।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी ने गरबा खेलकर नवरात्रि उत्सव का आनंद लिया, साथ ही महिलाओं और बच्चों को ‘गुड टच-बैड टच’, 181 एप्लीकेशन, यौन उत्पीड़न से बचाव, आत्मरक्षा और साइबर अपराध से संबंधित आवश्यक जानकारी दी गई।

एएसआई वैशालीबेन देवरे ने महिलाओं और लड़कियों को सलाह दी कि वे अजनबियों की मदद से बचें, सुनसान स्थानों पर अकेले न जाएँ, और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत 181 या 112 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।

इसके अलावा, आगामी दिवाली त्योहार के दौरान खरीदारी करते समय कीमती सामान और बच्चों का विशेष ध्यान रखने तथा रात्रि में यात्रा के दौरान “शी टीम” या नज़दीकी पुलिस स्टेशन से सहायता लेने की भी सलाह दी गई।