लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

द मैन मेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन (MANTRA) का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

ट्रेनिंग शामिल कुल 34 प्रशिक्षुओं ने पाठ्यक्रम पूरा कर प्रमाण पत्र प्राप्त किए

On
द मैन मेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन (MANTRA) का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

सूरत। मैन मेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन (MANTRA) द्वारा संचालित ‘बेसिक वीविंग के अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम’ का सफल समापन हुआ। इस प्रशिक्षण में शामिल कुल 34 प्रशिक्षुओं ने पाठ्यक्रम पूरा कर प्रमाण पत्र प्राप्त किए।

समापन अवसर पर MANTRA के निदेशक डॉ. अरूप रक्षित ने प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र वितरित करते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्योग के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करने के साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करते हैं।

गौरतलब है कि MANTRA द्वारा तकनीकी वस्त्र, वस्त्र प्रसंस्करण, प्रयोगशाला परीक्षण आदि से जुड़े अन्य अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। ये सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम वस्त्र क्षेत्र कौशल परिषद (TSC), नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : ‘सिटमे-2026’ प्रदर्शनी हेतु चैंबर ऑफ कॉमर्स और एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन ने समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर

सूरत : ‘सिटमे-2026’ प्रदर्शनी हेतु चैंबर ऑफ कॉमर्स और एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन ने समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर

सूरत : श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा के सेवार्थ श्रीराम गोभक्ति महोत्सव 22 से 

सूरत : श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा के सेवार्थ श्रीराम गोभक्ति महोत्सव 22 से 

सूरत नगर निगम का निर्माणाधीन मुख्यालय दिसंबर 2026 तक होगा तैयार

सूरत नगर निगम का निर्माणाधीन मुख्यालय दिसंबर 2026 तक होगा तैयार

सूरत के होटल में दर्दनाक हादसा, पानी में डूबने से डेढ़ साल के बच्चे की मौत

सूरत के होटल में दर्दनाक हादसा, पानी में डूबने से डेढ़ साल के बच्चे की मौत