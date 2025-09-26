सूरत : बिहार चुनाव के सह-प्रभारी बनने के बाद पहली बार शहर पहुँचे सी. आर. पाटिल
हवाई अड्डे पर ढोल-नगाड़ों के साथ हुआ भव्य स्वागत, बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और बिहारी समाज के लोग शामिल
सूरत। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री एवं भाजपा गुजरात प्रदेश अध्यक्ष सी. आर. पाटिल बिहार विधानसभा चुनावों के सह-प्रभारी बनाए जाने के बाद पहली बार सूरत पहुँचे।
उनके स्वागत के लिए शहर के भाजपा कार्यकर्ताओं, बिहारी समाज के प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने सूरत हवाई अड्डे पर जोरदार उत्साह दिखाया। ढोल-नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ पाटिल का भव्य स्वागत किया गया।
इस अवसर पर भाजपा सूरत महानगर अध्यक्ष परेश पटेल, महासचिव किशोरभाई बिंदल और कालूभाई भीमनाथ, सूरत लोकसभा सांसद मुकेशभाई दलाल, विधायक संगीताबेन पाटिल, प्रवीणभाई घोघरी, मनुभाई पटेल, संदीपभाई देसाई, प्रदेश उपाध्यक्ष जनकभाई बगदाना वाला, सूरत नगर निगम स्थायी समिति अध्यक्ष राजन पटेल, सत्तारूढ़ दल की नेता शशिबेन त्रिपाठी, छोटूभाई पाटिल, भाजपा संगठन के पदाधिकारी और नगरसेवक बड़ी संख्या में मौजूद रहे।