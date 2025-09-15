सूरत : अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद का स्थापना दिवस एवं पीएम मोदी के जन्मदिवस पर मेगा रक्तदान ड्राइव

अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद अपने 61वें स्थापना दिवस और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितंबर को देशभर एवं विदेशों में मेगा रक्तदान ड्राइव का आयोजन करेगी। परिषद ने इस ऐतिहासिक अवसर पर 3 लाख यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा है।

परिषद के राष्ट्रीय मंत्री अमित सेठिया ने बताया कि इस अभियान का सबसे बड़ा केंद्र अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी मोंटेरा स्टेडियम रहेगा। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है और इस अभियान में सरकार एवं भारतीय जनता पार्टी का भी पूरा सहयोग मिल रहा है।

गुजरात प्रभारी अभिनंदन भाई ने जानकारी दी कि सूरत के मजुरा गेट स्थित आईटीसी बिल्डिंग, मिलेनियम टेक्सटाइल मार्कट सहित दक्षिण गुजरात में 150 से अधिक केंद्रों पर 75,000 यूनिट रक्त एकत्रित करने का संकल्प लिया गया है। वहीं, सूरत प्रमुख नमनभाई ने कहा कि इस बार सूरत में 5,100 से अधिक यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने बताया कि इस अभियान की विशेषता यह है कि इसमें हर वर्ग के लोग उत्साहपूर्वक जुड़ रहे हैं। सूरत शहर में तेरापंथ किशोर मंडल की टीम भी परिषद के साथ सक्रिय है। करीब 500 से अधिक कार्यकर्ता विभिन्न मार्केट में जाकर डोर-टू-डोर जनजागृति कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग रक्तदान से जुड़ सकें। यह मेगा रक्तदान ड्राइव न केवल परिषद के सेवा कार्यों की मिसाल है, बल्कि मानवता और सामाजिक जिम्मेदारी का भी एक बड़ा संदेश देती है।