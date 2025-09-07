सूरत : 21 सितंबर से होगा श्री सार्वजनिक रामलीला महोत्सव का शुभारंभ
राजीव नगर सहारा दरवाजा पर समिति की बैठक में तैयारियों की रूपरेखा तय
सूरत। श्री सार्वजनिक रामलीला महोत्सव समिति की एक बैठक राजीव नगर सहारा दरवाजा के बाहर आयोजित की गई, जिसमें आगामी 21 सितंबर से शुरू होने वाले रामलीला मंचन की तैयारियों पर चर्चा की गई।
बैठक में समिति के प्रबंधक उमाशंकर मिश्रा, गंगाराम शर्मा, जोगिंदर शुक्ला, देवानंद शुक्ला और काली प्रसाद पांडे सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
समिति ने रामलीला महोत्सव को सफल बनाने के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं और कार्यक्रम की रूपरेखा पर विचार-विमर्श किया।