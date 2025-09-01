लोकतेज WhatsApp channel
सूरत : महर्षि दधीचि जयंती पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ थीम संग भव्य आयोजन

रक्तदान शिविर, दधीचि गौरव सम्मान और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सजी यादगार संध्या

पर्वत पाटिया स्थित सीरवी समाज भवन में महर्षि दधीचि जयंती धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण समाजसेवा और एकजुटता को समर्पित थीम “ऑपरेशन सिंदूर” रहा, जिसका उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना और लोगों को सेवा कार्यों से जोड़ना था।

जयंती समारोह में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर मानवता की मिसाल पेश की। इसके साथ ही सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को “दधीचि गौरव सम्मान” से सम्मानित किया गया। वहीं, छात्रों की उपलब्धियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए गए।

समारोह की अध्यक्षता कर रहे रामगोपाल कुदाल ने अपने संबोधन में कहा कि समाज की मजबूती और प्रगति के लिए एकजुट प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने आयोजन को और अधिक जीवंत बना दिया। पारंपरिक व आधुनिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और युवाओं को समाजसेवा की दिशा में प्रेरित किया। समारोह में मुख्य आकर्षण थीम ऑपरेशन सिंदूर, रक्तदान शिविर, दधीचि गौरव सम्मान, छात्रों के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार एवं विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा। 

समाज के पदाधिकारियों ने आयोजन में सहयोग देने वाले सभी प्रतिभागियों और समर्थकों का आभार व्यक्त किया और विश्वास जताया कि यह आयोजन समाज में सकारात्मक सोच और प्रेरणा का संचार करेगा।

