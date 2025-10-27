सूरत : छठ पूजा में शामिल होकर केंद्रीय मंत्री सी.आर.पाटिल ने जताया एनडीए की जीत पर भरोसा

सूरत। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रभारी एवं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने रविवार को सूरत में बिहार के लाखों प्रवासियों की मौजूदगी में एनडीए की भारी जीत का भरोसा जताया। छठ पूजा के पावन अवसर पर डिंडोली और सचिन में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होकर उन्होंने कहा कि “छठी मैया बिहार को आशीर्वाद देंगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दसवीं बार सत्ता में लौटेंगे।”

सी.आर. पाटिल ने कहा कि बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संयुक्त नेतृत्व में राज्य नई ऊँचाइयों को छू रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि बिहार के लोग विकास और स्थिरता के पक्ष में मतदान करेंगे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “बिहार हमारे देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार ने बिहार को जिस तरह विकास की मुख्यधारा से जोड़ा है, उससे यह राज्य देश की अग्रणी शक्तियों में शामिल होने की दिशा में है। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता एक बार फिर एनडीए को आशीर्वाद देगी।”

इस दौरान पाटिल ने राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर भी तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा, “गुजरात में भी कई लोग कहते थे कि ‘हमारी सरकार बनने जा रही है’। लेकिन केवल बातें करने से कुछ नहीं होता, इसके लिए धरातल पर काम करना पड़ता है।”

उन्होंने आगे कहा कि एनडीए की सरकार ने बिहार में विकास, सामाजिक सद्भाव और महिला सशक्तिकरण की दिशा में अभूतपूर्व काम किए हैं। “प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह बिहार को आगे ले जा रहे हैं, उससे साफ है कि जनता का विश्वास अब भी उनके साथ है,” उन्होंने कहा।

सूरत में छठ पूजा के कार्यक्रमों में बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान धार्मिक आस्था के साथ-साथ राजनीतिक माहौल भी गर्म रहा, जब पाटिल ने सूरत की धरती से बिहार चुनाव में एनडीए की जीत का शंखनाद किया।