यह चुनाव तय करेगा कि बिहार में ‘जंगलराज’ लौटेगा या विकास कायम रहेगा : अमित शाह

खगड़िया (बिहार), 25 अक्टूबर (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव यह तय करेगा कि राज्य में ‘जंगलराज’ वापस आएगा या यह विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता रहेगा।

खगड़िया जिले में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का विरोध करने को लेकर ‘इंडिया’ गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि ‘‘हर एक घुसपैठिये का पता लगाया जाएगा, मतदाता सूची से उनका नाम हटाया जाएगा और उन्हें उनके देशों में वापस भेजा जाएगा।’’

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पर हमला बोलते हुए शाह ने कहा, ‘‘राहुल बाबा कहते हैं कि घुसपैठियों को बिहार में रहने दिया जाए। आप बताइए, क्या हमें घुसपैठियों को रहने देना चाहिए? चाहे वह जितनी भी रैलियां कर लें… ‘घुसपैठिया बचाओ यात्रा’ निकाल लें, वह घुसपैठियों को बचा नहीं सकते।’’

गृह मंत्री ने दावा किया कि बिहार में फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार बनेगी और कहा, ‘‘हमारी सरकार एक-एक घुसपैठिये को चुनकर देश से बाहर करेगी…, उनका पता लगाया जाएगा और उन्हें वापस भेजा जाएगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह चुनाव किसी को विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव तय करेगा कि बिहार में लालू-राबड़ी का ‘जंगलराज’ लौटेगा या फिर राजग के आने पर विकसित बिहार पूरे देश में अपनी पहचान बनाएगा।’’

शाह ने आरोप लगाया कि विपक्षी महागठबंधन की पहचान ‘‘भ्रष्टाचार और परिवारवाद’’ है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद ने केवल अपने परिवार की समृद्धि पर ध्यान दिया।

शाह ने दावा किया, ‘‘नीतीश बाबू राज्य का समग्र विकास चाहते हैं, जबकि लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री। इसलिए बिहार के बेटों-बेटियों की चिंता केवल नरेन्द्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ही कर सकते हैं। उनके खिलाफ एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, जबकि लालू जी ने चारा घोटाला से लेकर बीपीएससी घोटाले तक अनगिनत घोटाले किए हैं।’’

उन्होंने आरोप लगाया कि ‘‘लालू शासन में हत्या, लूट, फिरौती और अपहरण जैसी घटनाएं आम बात थीं। उद्योग राज्य से चले गए और बिहार को पिछड़ा बना दिया गया।’’

शाह ने दावा किया कि ‘‘नीतीश बाबू के नेतृत्व में राजग ने बिहार को ‘जंगलराज’ से मुक्त किया, वंशवाद को समाप्त किया और सबसे बड़ी बात यह कि नक्सलवाद को भी खत्म करने का काम किया।’’

छठ महापर्व के अवसर पर बिहारवासियों को शुभकामनाएं देते हुए शाह ने कहा, ‘‘मैं कामना करता हूं कि बिहार सदैव ‘जंगलराज’ से मुक्त रहे, कानून-व्यवस्था मजबूत रहे, बहन-बेटियां सुरक्षित रहें और राज्य विकास के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ता रहे।’’

शाह ने कहा कि राजग की नीति स्पष्ट है - स्कूल व कॉलेज में बेहतर सुविधाएं, किसानों के लिए सिंचाई, समय पर दवा और हर घर में पानी की आपूर्ति।

उन्होंने कहा कि हाल में राजग सरकार ने ‘जीविका’ से जुड़ी एक करोड़ बहनों के खातों में 10 हजार रुपए दिए हैं।

शाह ने कहा, ‘‘विधवा और वृद्धावस्था पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1,100 रुपए कर दी गई है। आशा बहनों का मानदेय 3,000 रुपए प्रति माह तय किया गया है। पटना में मेट्रो का सपना अब साकार हो रहा है।’’

गृह मंत्री ने दावा किया कि ‘‘प्रधानमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था को 11वें पायदान से चौथे स्थान पर पहुंचाया है और 2027 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा।’’

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा को मजबूत किया और आतंकियों को उनके ठिकानों में घुसकर मार गिराया।

