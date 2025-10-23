दिल्ली के रोहिणी में पुलिस मुठभेड़ में बिहार के चार वांछित अपराधी मारे गए

नयी दिल्ली, 23 अक्टूबर (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी के रोहिणी इलाके में दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ में चार वांछित अपराधी मारे गए। ये अपराधी बिहार में हत्या के कई मामलों में कथित रूप से संलिप्त थे। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान सीतामढ़ी जिले के निवासी रंजन पाठक (25), बिमलेश महतो उर्फ बिमलेश साहनी (25), मनीष पाठक (33) और अमन ठाकुर (21) के रूप में हुई है, जो ‘सिग्मा गिरोह’ के सदस्य थे।

पुलिस ने बताया कि रोहिणी के बहादुर शाह मार्ग पर बुधवार देर रात दो बजकर 20 मिनट पर हुई यह मुठभेड़ हाल के वर्षों में दिल्ली में हुई सबसे बड़ी मुठभेड़ों में से एक है।

बताया जा रहा है कि कई हत्याओं और जबरन वसूली सहित जघन्य आपराधिक मामलों में वांछित ये आरोपी अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बिहार में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे।

पुलिस के एक सूत्र ने बताया कि छह अक्टूबर को चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद इन अपराधियों ने बिहार में हत्या की एक वारदात को अंजाम दिया था।

गिरोह के सरगना रंजन पाठक पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था और वह आठ अलग-अलग आपराधिक मामलों में वांछित था।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, आरोपी कई दिन से दिल्ली में छिपे हुए थे। उनकी तलाश में संयुक्त टीम ने बुधवार और बृहस्पतिवार की मध्यरात्रि को अभियान चलाया, जिसके दौरान यह मुठभेड़ हुई।

उन्होंने बताया कि तलाश अभियान के दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर गोलियां चलाईं। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें चारों आरोपी घायल हो गए।

उन्होंने बताया कि घायल आरोपियों को रोहिणी के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

अधिकारी ने बताया कि बिहार पुलिस से सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रख रही थी।

उन्होंने बताया कि गिरोह बिहार चुनाव से पहले बड़ी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहा था। इस खुफिया जानकारी के आधार पर दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा और बिहार पुलिस की एक संयुक्त टीम ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी और जाल बिछा दिया।

बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए दो चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 14 नवंबर को होगी।