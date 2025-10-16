सूरत : अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन ने डीसीपी राघव जैन का किया सम्मान

अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन (आईवीएम) द्वारा शहर के डीसीपी जोन-3 राघव जैन का सम्मान किया गया। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश भारूका और बैटर टुमारो फाउंडेशन के महामंत्री सचिन सिंगला ने उन्हें दुपट्टा और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।

कार्यक्रम के दौरान राजेश भारूका ने डीसीपी राघव जैन को वैश्य समाज द्वारा किए जा रहे सामाजिक, शैक्षणिक एवं सेवा कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन समाज के प्रशासनिक और जनसेवी अधिकारियों को सम्मानित कर उन्हें समाज से जोड़ने का निरंतर प्रयास करता है।

सम्मान ग्रहण करते हुए राघव जैन ने कहा कि वे सदैव समाज के हित में सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे और वैश्य समाज की जनकल्याणकारी गतिविधियों में हरसंभव योगदान देंगे। इस अवसर पर उपस्थित समाजजनों ने राघव जैन के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त कीं और उनके सेवाभाव की सराहना की।