सूरत : उधना की बजाय सूरत स्टेशन से चलेंगी 5 ट्रेनें, त्योहारों के लिए भीड़ प्रबंधन को आसान बनाने हेतु बड़ा बदलाव
10 अक्टूबर से अगली सूचना तक सूरत स्टेशन पर बहाल हुआ ट्रेनों का ठहराव; दिवाली-छठ पूजा के लिए यात्रियों को मिली सुविधा
सूरत। दिवाली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे ने ट्रेनों के संचालन में अहम बदलाव किए हैं। यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए 10 अक्टूबर से उधना की बजाय सूरत स्टेशन से पांच ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा।
पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक ने बताया कि सूरत स्टेशन पर एमएमटीएच (मल्टी मॉडर्न ट्रांसपोर्ट हब) विकास कार्य के चलते कुछ ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से उधना स्टेशन से किया जा रहा था। अब त्योहारों के मद्देनज़र यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, इन ट्रेनों का ठहराव फिर से सूरत स्टेशन पर बहाल किया गया है। ये विशेष ट्रेनें फिलहाल सूरत स्टेशन से चलेंगी।
परिवर्तित ट्रेनों की सूची
निम्नलिखित ट्रेनों का ठहराव अब सूरत स्टेशन पर बहाल कर दिया गया है। परिवर्तन की सभी तिथियाँ अक्टूबर माह की हैं:
ट्रेन संख्या ट्रेन का नाम परिवर्तन की तिथि
22828 सूरत-पुरी सुपरफास्ट 14
09065 सूरत-छपरा क्लोन स्पेशल 13
20925 सूरत-अमरावती सुपरफास्ट 10
13426 सूरत-मालदा टाउन एक्सप्रेस 13
09117 उधना-सूबेदारगंज स्पेशल 10
22827 पुरी-सूरत सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12
13425 मालदा टाउन-सूरत साप्ताहिक 11
09066 छपरा-सूरत क्लोन स्पेशल 15
20926 अमरावती-सूरत सुपरफास्ट 10
09118 सूबेदारगंज-उधना स्पेशल 11