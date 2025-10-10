लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : सचिन जीआईडीसी को प्रतिष्ठित औद्योगिक क्षेत्र बनाने की दिशा में शासकों का सफल सफर

सिग्नेचर कंपनी सर्कल का हुआ लोकार्पण, वर्षा जल निकासी समस्या का स्थायी समाधान

सूरत। गुजरात के दूसरे सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र सचिन जीआईडीसी में पिछले दो वर्षों में उल्लेखनीय विकास कार्य हुए हैं, जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। वर्ष 2023 में सत्ता में आई वर्तमान समिति ने अपने चुनावी वादों को लगभग पूरा कर लिया है, जिससे क्षेत्र की छवि एक प्रतिष्ठित औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर रही है।

सचिन इंडस्ट्रियल सोसाइटी के सचिव मयूर गोलवाला ने बताया कि समिति का सबसे बड़ा उपलब्धि कार्य वर्षा जल निकासी प्रणाली का सुधार है। अब उद्योगपतियों को अपने परिसरों में वर्षा जल जमा होने की समस्या से मुक्ति मिल गई है।

विकास कार्यों की श्रृंखला में एक और उपलब्धि जुड़ गई है—सिग्नेचर कंपनी सर्कल का लोकार्पण, जो शुक्रवार शाम 5 बजे सचिन इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव सहित टीम द्वारा किया गया। इस अवसर पर सिग्नेचर कंपनी के मालिक अशोकभाई आडवाणी, यश आडवाणी, सुनील आडवाणी अपने परिवार और कर्मचारियों के साथ उपस्थित थे।

सर्कल की थीम विशेष रूप से आकर्षक है — इसमें पृथ्वी को साड़ी पहने एक महिला के रूप में दर्शाया गया है, जो पर्यावरण और सृजनशीलता का प्रतीक है। सर्कल के चारों ओर एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं, जिन पर सचिन इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सिग्नेचर कंपनी के नाम प्रदर्शित होते हैं। स्क्रीन और लाइटिंग के संचालन के लिए ऑटोमेटिक टाइमर सिस्टम लगाया गया है, जो निर्धारित समय पर स्वतः चालू और बंद होगा।

अशोकभाई आडवाणी ने बताया कि नोटिफाइड एरिया अथॉरिटी और जीआईडीसी प्रशासन ने इस प्रोजेक्ट में बिना किसी वित्तीय सहयोग मांगे पूरा समर्थन दिया। “हमें केवल नियमित रखरखाव की ज़िम्मेदारी निभानी है, बाकी पूरा सहयोग मौजूदा टीम ने दिया है — जो वास्तव में प्रशंसनीय है,” उन्होंने कहा।

इस पहल से स्पष्ट है कि सचिन जीआईडीसी अब केवल औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र नहीं, बल्कि सुव्यवस्थित और सुंदर स्मार्ट इंडस्ट्रियल ज़ोन बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

