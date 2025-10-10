लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : भटार फ्लाईओवर पर 5 फुट गहरा गड्ढा, हादसे का खतरा

स्मार्ट सिटी के दावों पर सवाल — पुल की मरम्मत को लेकर प्रशासन पर लापरवाही के आरोप

सूरत। सूरत की सड़कों पर गड्ढों की समस्या तो पहले से ही लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, लेकिन अब शहर के एक फ्लाईओवर ब्रिज पर भी बड़ा गड्ढा बनने से प्रशासन की पोल खुल गई है।

भटार रोड पर स्थित व्यस्त फ्लाईओवर ब्रिज पर गुरुवार दोपहर लगभग 5 फुट गहरा गड्ढा हो गया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। गड्ढा इतना बड़ा है कि ब्रिज के नीचे की सड़क तक साफ़ दिखाई दे रही है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद नगर निगम के अधिकारी हरकत में आए।

सूरत को ‘ब्रिज सिटी’ कहा जाता है — यहाँ 125 से अधिक पुल बने हुए हैं। नगर निगम दावा करता है कि इन सभी ब्रिजों की नियमित जाँच की जाती है, लेकिन भटार फ्लाईओवर पर हुए इस हादसे ने इन दावों की हकीकत उजागर कर दी है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विश्वविद्यालय से उधना रोड को जोड़ने वाला यह फ्लाईओवर हमेशा व्यस्त रहता है। 9 अक्टूबर की दोपहर अचानक पुल के अप्रोच वाले हिस्से में दरारें नज़र आने लगीं, जो कुछ ही समय में लगभग डेढ़ फीट चौड़ी और पाँच फीट गहरी हो गईं। गड्ढे के किनारे अन्य हिस्सों में भी बड़ी दरारें देखी गईं, जिससे पुल की संरचना को लेकर चिंता बढ़ गई है।

स्थानीय नागरिकों ने सूरत नगर निगम से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि पुल को फिलहाल यातायात के लिए बंद कर उसकी तकनीकी जाँच और मरम्मत युद्धस्तर पर की जाए, ताकि किसी बड़ी दुर्घटना को रोका जा सके।

इस घटना ने एक बार फिर “स्मार्ट सिटी” परियोजनाओं की गुणवत्ता और नगर निगम की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

