सूरत : आईएसपीएल इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग 2025 का तीसरा सीज़न सूरत में खेला जाएगा

सूरत। भारतीय स्ट्रीट क्रिकेट को वैश्विक पहचान दिलाने वाली आईएसपीएल – इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग का तीसरा सीज़न आगामी 9 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक सूरत के लालभाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में खेला जाएगा। यह आयोजन सूरत जिला क्रिकेट संघ (SDCA) के लिए गर्व का अवसर माना जा रहा है।

एसडीसीए के क्रिकेट सचिव डॉ. नैमेश देसाई ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आईएसपीएल की स्थापना वर्ष 2024 में हुई थी। इसका उद्देश्य देशभर के प्रतिभाशाली स्ट्रीट क्रिकेट खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान करना है। इस लीग के ब्रांड एंबेसडर बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान हैं, जबकि सचिन तेंदुलकर, आशीष सेलर, दीपक चौहान, मीनल अमोल काले और सूरज सामंत इसकी कोर कमेटी में शामिल हैं।

र्व भारतीय क्रिकेट कोच रवि शास्त्री लीग के मुख्य संरक्षक हैं।

आईएसपीएल के पहले दो सीजन महाराष्ट्र के थाणे में आयोजित हुए इस बार तीसरा सीजन सूरत में आयोजित होने वाला है। इस दस ओवर और टेनिस बॉल आधारित टूर्नामेंट में कुल आठ टीमें हिस्सा लेंगी, जिनके मालिक बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता हैं । बैंगलोर स्ट्राइकर्स – ऋतिक रोशन, चेन्नई सिंगम – सूर्या, फाल्कन राइजर्स हैदराबाद – राम चरण, टाइगर्स ऑफ़ कलकत्ता – सैफ अली खान और करीना कपूर, माझी मुंबई – अमिताभ बच्चन, श्रीनगर वीर – अक्षय कुमार, अहमदाबाद लायंस – अजय देवगन, नई दिल्ली – सलमान खान।

पहले सीज़न की विजेता रही टाइगर्स ऑफ़ कलकत्ता, जबकि दूसरे सीज़न की चैंपियन टीम अमिताभ बच्चन की माझी मुंबई रही थी। विजेता टीम को ₹1 करोड़, जबकि उपविजेता टीम को ₹50 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। टूर्नामेंट के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी (MVP) को पोर्श-911 कार उपहार स्वरूप प्रदान की जाएगी।

खिलाड़ी चयन और नीलामी प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए डॉ. नैमेश देसाई ने कहा कि देशभर के 102 शहरों में चयन ट्रायल आयोजित किए जा रहे हैं। अब तक 45 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है। प्रत्येक टीम में 18 खिलाड़ी, जिनमें 2 अंडर-19 खिलाड़ी अनिवार्य होंगे।

कुल 350 खिलाड़ियों का चयन नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। खिलाड़ियों की वेतन सीमा को बढ़ाकर ₹1 करोड़ से ₹1.5 करोड़ कर दिया गया है।

सूरत से राज्य स्तर पर चयनित खिलाड़ियों अभिषेक डालोर, सागर अली, रजत मुंडे, केतन महात्रे, जगन्नाथ सरकार और फरदीन काज़ी के लिए यह टूर्नामेंट अपनी प्रतिभा दिखाने का एक शानदार अवसर होगा।

आईएसपीएल 2025 के सभी मैचों का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार पर किया जाएगा। मेच सोमवार से शुक्रवार शाम 7.30 से 10.30 बजे और शनिवार रविवार को शाम 5.30 से 7.30 और 7.30 से 10.30 मेच होगी। आईएसपीएल के ओपनींग सेरेमनी में कई बोलीवुड के अभिनेता और क्रिकेट खिलाड़ी तथा टीमों का मालिक उपस्थित रह सकते है।

इस भव्य आयोजन को सफल बनाने के लिए सूरत जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कनयभाई कॉन्ट्रैक्टर, मंत्री हितेश पटेल, उपाध्यक्ष अमित गज्जर और नरेंद्र पटेल, क्रिकेट सचिव डॉ. नैमेश देसाई सहित पूरी प्रबंध समिति और क्रिकेट समिति सक्रिय भूमिका निभा रही है।