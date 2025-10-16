लोकतेज WhatsApp channel
सूरत : मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मुंबई एनएसई में सूरत म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड की लिस्टिंग की

सूरत। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मुंबई के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में सूरत महानगर पालिका के सर्टिफाइड म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड की लिस्टिंग की औपचारिक शुरुआत बेल रिंगिंग से की। इस अवसर महापौर दक्षेश मावाणी, नगर आयुक्त डॉ. शालिनी अग्रवाल, उप महापौर डॉ. नरेन्द्र पाटील, स्थायी समिति अध्यक्ष राजन पटेल सहित अनेक अधिकारी एवं गणमान्य उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के बीच उत्कृष्ट संतुलन कायम रखा है। वर्ष 2070 तक “नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट” के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गुजरात सरकार ग्रीन ग्रोथ और ग्रीन मोबिलिटी पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि सूरत नगर निगम द्वारा जारी ₹200 करोड़ के ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड को आठ गुना यानी ₹800 करोड़ तक का सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ, जो निवेशकों के असाधारण उत्साह को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह “ग्रीन पीपल्स फाइनेंसिंग” का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो न केवल सूरत के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक साबित होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सूरत नगर निगम को देश के पहले ऐसे निगम के रूप में सराहा जिसने अंतरराष्ट्रीय सर्टिफिकेशन के साथ म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जारी कर एक नया इतिहास रचा है।

मेयर दक्षेश मावाणी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के ‘विकसित भारत @2047’ विज़न को साकार करने की दिशा में सूरत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। सूरत आज “मिनी भारत” कहलाता है और हर नागरिक ने इसके विकास में योगदान दिया है। शहर को अब तक 14 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं, और लक्ष्य है कि सूरत को दुनिया का सबसे हरित और स्वच्छ शहर बनाया जाए।

सूरत नगर निगम की आयुक्त डॉ. शालिनी अग्रवाल ने बताया कि इस बॉन्ड से एकत्र की गई राशि का उपयोग सौर ऊर्जा, जल संरक्षण और हरित परिवहन से जुड़ी परियोजनाओं में किया जाएगा। ₹200 करोड़ के इस टैक्सेबल, सिक्योर्ड, नॉन-कन्वर्टिबल बॉन्ड इश्यू को 6 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया था और 9 अक्टूबर 2025 को बंद किया गया।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक आशीष चौहान ने गुजरात सरकार और सूरत नगर निगम को इस ऐतिहासिक पहल पर बधाई देते हुए कहा कि सूरत का यह कदम अन्य नगरपालिकाओं के लिए प्रेरणा बनेगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विक्रांत पांडे, भारत सरकार के सुजीत सिंह, अग्रणी उद्योगपति एन.के. मेहता सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

