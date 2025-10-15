सूरत : महावीर इंटरनेशनल वीरा दृष्टि, सूरत की नई कार्यकारिणी का शपथ विधि समारोह संपन्न

महावीर इंटरनेशनल वीरा दृष्टि, सूरत की नई कार्यकारिणी का शपथ विधि समारोह बड़े उत्साह और गरिमापूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर समाजसेवा और जनकल्याण के क्षेत्र से जुड़ी कई हस्तियों ने उपस्थिति दर्ज कराई। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री डॉ. कनुभाई टेलर (द्विति),श्रीमती हेमालीबेन बोधावाला (पूर्व मेयर, सूरत),श्रीमती संध्या अनुपम गहलोत और प्रो. डॉ. संजय जैन (भगवान महावीर यूनिवर्सिटी, सूरत) उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ प्रार्थना और मंगलदीप प्रज्वलन से हुआ। मुख्य अतिथियों ने अपने संबोधन में नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएँ देते हुए सेवा और मानवता के प्रति समर्पण की भावना को समाज का सच्चा बल बताया।

वीरा दृष्टि चेयरपर्सन वीरा निशा सेठिया ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। निवृत्तमान सचिव वीरा सुमन जैन ने पिछले दो वर्षों की सेवा गतिविधियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया, जबकि कोषाध्यक्ष वीरा आरती सोनावत ने वित्तीय प्रतिवेदन रखा।

कार्यक्रम में महावीर इंटरनेशनल के अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीर सुरेन्द्र मरोठी और डायरेक्टर वीर संदीप डांगी ने नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। इसी क्रम में गवर्निंग काउंसिल मेंबर वीरा अनामिका तलेसरा और को-डायरेक्टर वीरा मेघना डांगी ने एडवाइजरी टीम को शपथ ग्रहण कराई।

कार्यक्रम के दौरान बाल आश्रम, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम एवं विशिष्ट दिव्यांग बच्चों के लिए किए गए सेवा कार्यों की सराहना की गई। निवृत्तमान अध्यक्ष वीरा निशा सेठिया को उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और योगदान के लिए गुजरात ज़ोन चेयरपर्सन के पद पर पदोन्नति दी गई और सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर महावीर इंटरनेशनल की विभिन्न शाखाओं के अध्यक्ष, सचिव और अनेक गणमान्य अतिथि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। वीरा संगीता राठी ने आगामी गतिविधियों की रूपरेखा प्रस्तुत की, जबकि वीरा स्मृति जैन ने हृदयस्पर्शी आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गीत और स्नेह भोज के साथ हुआ, जिसमें समस्त महावीर इंटरनेशनल परिवार ने सौहार्द और एकता का सुंदर संदेश दिया।