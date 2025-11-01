सूरत : बाबा श्याम के दरबार में उमड़ा भक्तों का सैलाब

वीआईपी रोड स्थित श्री श्याम मंदिर सूरतधाम में शनिवार को देवउठनी एकादशी के पावन अवसर पर बाबा श्याम का जन्मोत्सव धूमधाम और भक्ति भाव से मनाया गया। सुबह मंगला आरती से ही दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गईं, जो देर रात तक लगातार जारी रहीं। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम को निशान अर्पण किए और आशीर्वाद प्राप्त किया।

श्री श्याम सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष कैलाश हाकिम ने बताया कि मंदिर प्रांगण को आकर्षक रूप से खिलौनों और चॉकलेट से सजाया गया था। जन्मोत्सव पर बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार ड्रायफ्रूट्स की मालाओं से किया गया। वहीं, भक्तों ने मिल्क केक अर्पित कर बाबा का जन्मोत्सव मनाया और भजन-कीर्तन के साथ भक्तिमय माहौल बनाया।

पूरे दिन मंदिर परिसर भजन-कीर्तन और जयकारों से गूंजता रहा। इस अवसर पर ट्रस्ट के सचिव राजेश दोदराजका, कोषाध्यक्ष केदारनाथ अग्रवाल, आयोजन संयोजक विनोद कानोडिया, संदीप शाह, विनोद गुप्ता, अनिल अग्रवाल, राजकुमार बसावा सहित कार्यकारिणी के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।

समितियों ने संभाली व्यवस्थाएं

बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर लाखों श्रद्धालुओं के दर्शन को देखते हुए ट्रस्ट द्वारा विभिन्न समितियों का गठन किया गया। लगभग 200 से अधिक कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था संभालते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। श्री श्याम सेवा ट्रस्ट के प्रयासों से भक्तों को सुचारू रूप से दर्शन का लाभ मिला और पूरा मंदिर परिसर भक्ति, उल्लास और श्रद्धा से सराबोर रहा।