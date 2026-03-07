सूरत : भगवान महावीर कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट में 'जॉब फेयर 2026' की धूम; 20 से अधिक दिग्गज कंपनियों ने दी दस्तक

सूरत, 7 मार्च, 2026 – सूरत के प्रतिष्ठित भगवान महावीर कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट (BMCM) में आज भविष्य के प्रोफेशनल्स के लिए करियर के नए द्वार खुले। कॉलेज कैंपस में आयोजित 'BMCM जॉब फेयर 2026' में मैनेजमेंट और आईटी क्षेत्र के छात्रों के लिए रोजगार के बेहतरीन अवसर प्रदान किए गए। सुबह 9:00 बजे शुरू हुए इस आयोजन में छात्रों और रिक्रूटर्स के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला।

प्रमुख कंपनियों और सेक्टर की मौजूदगी

इस मेगा जॉब फेयर में 20 से अधिक नामी कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल रहीं।

बड़े ब्रांड्स: LIC, विजय सेल्स। IT सेक्टर: ला नेट टीम सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, वेबायॉट्स वेब क्रिएशन LLP।

विविध क्षेत्र: फाइनेंस, रिटेल, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल सर्विसेज जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर की कंपनियों ने छात्रों की स्किल और प्रोफेशनल योग्यता का आकलन करने के लिए गहन इंटरव्यू लिए।

कॉलेज के 150 से अधिक विद्यार्थियों (MBA, MCA, IMBA और IMCA प्रोग्राम) ने इस फेयर में पंजीकरण कराया। कंपनी के प्रतिनिधियों ने न केवल छात्रों का साक्षात्कार लिया, बल्कि उन्हें इंडस्ट्री की वर्तमान मांगों और करियर ग्रोथ के बारे में भी महत्वपूर्ण टिप्स दिए।

कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन भगवान महावीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉ. रामकुमार अंबतिपुडी ने किया। इस अवसर पर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉ. विजय मतवाला, IQAC डायरेक्टर डॉ. संजय बुच और यूनिवर्सिटी टीपीओ डॉ. मुर्तज़ा हजूरी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

यह पूरा इवेंट BMCM की डायरेक्टर डॉ. श्वेता कुमार के कुशल मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का सफल समन्वय (Coordination) ट्रेनिंग और प्लेसमेंट ऑफिसर सुश्री खुशबू पटेल और सुश्री नेहल चोरावाला द्वारा किया गया। कॉलेज मैनेजमेंट ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ के प्रति आभार व्यक्त किया।

यह जॉब फेयर न केवल छात्रों को रोजगार दिलाने में सहायक रहा, बल्कि इसने इंडस्ट्री और एकेडमी (Industry-Academia) के बीच के संबंधों को भी और मजबूती प्रदान की है।