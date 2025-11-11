सूरत : देश की पहली डिजिटल जनगणना का प्री-टेस्ट शुरू, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया ऑनलाइन शुभारंभ

सूरत। देश में पहली बार डिजिटल जनगणना की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने “डिजिटल जनगणना प्री-टेस्ट” और “जनगणना गुजरात वेबसाइट” का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस शुभारंभ के साथ ही सूरत शहर के वार्ड नंबर 2 (सागरमपुरा क्षेत्र) में जनगणना का डिजिटल प्री-टेस्ट औपचारिक रूप से शुरू हो गया है।

राज्य जनगणना निदेशक सुजल मयात्रा ने मंगलवार को अधिकारियों और गणनाकारों के साथ सागरमपुरा क्षेत्र के शालीभद्र अपार्टमेंट, जुंडा स्ट्रीट, शिवदास झवेरीनी स्ट्रीट, देसाई स्ट्रीट और छापगर स्ट्रीट का दौरा किया और डिजिटल जनगणना की प्रक्रिया का मैदानी निरीक्षण किया।

डिजिटल जनगणना के तहत अब तक की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। इसमें नागरिकों से कुल 34 सामान्य और संक्षिप्त प्रश्नों की जानकारी डिजिटल माध्यम से एकत्र की जा रही है। इस तकनीक के ज़रिए डेटा संग्रह की सटीकता, गति और पारदर्शिता बढ़ाने का लक्ष्य है।

राज्य जनगणना निदेशक ने मौके पर गणनाकारों से जानकारी ली और ब्लॉक सीमाओं के निर्धारण, डेटा प्रविष्टि की प्रक्रिया तथा मौके पर आने वाली तकनीकी चुनौतियों पर तत्काल मार्गदर्शन दिया।

इस प्री-टेस्ट के दौरान, 10 से 15 नवंबर तक पर्यवेक्षक डीएलएम एप्लीकेशन के माध्यम से जियो-टैग आधारित मैपिंग द्वारा ब्लॉक सीमाएँ तय कर रहे हैं।

बैठक में राज्य जनगणना निदेशक सुजल मयात्रा, सूरत मनपा की उपायुक्त निधि सिवाच, सहायक निदेशक किंजल दर्जी, चुनाव एवं जनगणना विभाग के विशेष अधिकारी आर.एन. मोदी और वार्ड 2 के प्रभारी अधिकारी गुलाब गामित सहित कई अधिकारियों ने भाग लिया।

डिजिटल जनगणना के इस प्री-टेस्ट से भविष्य में सटीक, तेज़ और पारदर्शी जनगणना का मार्ग प्रशस्त होगा। सूरत शहर को इस राष्ट्रीय परियोजना का आदर्श परीक्षण क्षेत्र बनने का गौरव प्राप्त हुआ है।