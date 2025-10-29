सूरत : मोरा गांव में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया सूर्य छठ पूजा महोत्सव

तेज बरसात और प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों के बावजूद सूरत शहर के हजीरा विस्तार स्थित मोरा गांव में सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। मोरा गांव के सर्वे नंबर 25 तालाब पर जनसेवा समिति द्वारा छठ पूजा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भावी भक्तजनों ने भाग लिया।

इस वर्ष कार्तिक महीने में असामयिक और तेज वर्षा के कारण पूरे गुजरात में छठ पूजा के आयोजन प्रभावित हुए थे। तापी नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में तो कार्यक्रम रद्द करने तक की नौबत आ गई थी, वहीं कई जगहों पर भक्तों को कीचड़ और फिसलन का सामना करना पड़ा। लेकिन मोरा गांव में जनसेवा समिति ने बेहतर प्रबंधन और समर्पित तैयारी के चलते श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुसंगठित पूजा स्थल उपलब्ध कराया।

छठ व्रतियों ने कीचड़ और ठंडी हवाओं के बीच तालाब किनारे डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया तथा परिवार और समाज के कल्याण की कामना की। पूजा के उपरांत समिति की ओर से श्रद्धालुओं को दूध, फूल और प्रसाद का वितरण किया गया।

जनसेवा समिति के कार्यकर्ताओं कपिल देव यादव, मणि भूषण तिवारी, सुधीश सिंह, राम भजन गुप्ता, चितरंजन सिंह, धुरंधर ठाकुर, उतिचंद यादव, अजय सिंह, उपेंद्र सिंह, आर.पी. यादव, राजेश सिंह और आर.के. सिंह ने कई दिनों की अथक मेहनत और समर्पण से इस आयोजन को सफल बनाया।

कार्यक्रम में मोरा ग्राम पंचायत के सरपंच भरतभाई भी उपस्थित रहे और उन्होंने समिति की टीम को उत्कृष्ट आयोजन के लिए सराहना दी। श्रद्धा, भक्ति और सामाजिक एकता का प्रतीक यह आयोजन कठिन मौसम की परिस्थितियों में भी सूरतवासियों की आस्था और उत्साह का सशक्त उदाहरण बन गया।