सूरत : शिरडी से लौटते समय भीषण सड़क हादसा, फॉर्च्यूनर पलटी — 3 की मौत, 4 घायल

सूरत। शिरडी साईं बाबा के दर्शन कर लौट रहे सूरत के सात दोस्तों की कार नासिक जिले के येवला तालुका के एरंडागांव रायट के शिवार इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मंगलवार रात हुई इस भीषण दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य में मदद की और घायलों को नासिक के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

मृतकों की पहचान प्रणव देसाई (मजदूर ठेकेदार), पलक कपाड़िया, और सुरेश साहू (विक्रम ओसवाल का कर्मचारी) के रूप में हुई है। घायलों में विक्रम ओसवाल (स्कूल बस ठेकेदार), विपिन राणा (कार एजेंट), एक अकाउंटेंट, और एक अन्य सहयोगी शामिल हैं।

हादसा उस समय हुआ जब फॉर्च्यूनर (नंबर GJ 05 RJ 8909) शिरडी से सूरत लौट रही थी। पुलिस के अनुसार, कार की रफ्तार बहुत तेज़ थी और चालक का नियंत्रण खो जाने के कारण वाहन सड़क किनारे पलट गया। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

दुर्घटना के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीणों ने घायलों को बाहर निकालने के लिए मदद की और एम्बुलेंस के ज़रिए अस्पताल पहुँचाया। दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे की मौत इलाज के लिए नासिक ले जाते समय रास्ते में हुई।

विक्रम ओसवाल, जो कार चला रहे थे, गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उन्हें सिर व पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें आगे के इलाज के लिए मुंबई रेफर किया गया है। अन्य घायलों का इलाज नासिक में जारी है, जिनमें से दो की हालत नाज़ुक बताई जा रही है।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुँची और यातायात को डायवर्ट किया गया। हादसे के कारण सड़क पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने प्राथमिक जाँच में माना है कि हादसे का कारण तेज़ रफ़्तार और नियंत्रण खोना रहा।

पुलिस ने कहा कि घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज और गाड़ी की तकनीकी जाँच कर दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जाएगा। इस हादसे से सूरत में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतकों के परिवार और परिचितों में गहरा सदमा है। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।