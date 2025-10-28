सूरत : चोरी करने बंद फ्लैट में घुसा चोर खुद ही 'लॉक' हुआ, चीखने-चिल्लाने पर पुलिस ने फायर ब्रिगेड से बचाया

सूरत। सूरत के अश्विनी कुमार रोड इलाके में दिवाली के त्योहार के दौरान एक अजीबोगरीब घटना सामने आई, जहाँ चोरी के इरादे से एक बंद फ्लैट में घुसा चोर, खुद ही अंदर फंस गया। अंततः पुलिस को चोर को 'बचाने' के लिए दमकल विभाग की मदद लेनी पड़ी।

पाइप के सहारे घुसा, पर फंस गया अश्विनी कुमार रोड पर एक छोटी सी इमारत में रहने वाला परिवार दिवाली की छुट्टियों के लिए अपने गृहनगर गया हुआ था। इसी बंद फ्लैट को निशाना बनाते हुए एक चोर इमारत में घुसा। उसने इमारत के पीछे लगी पाइपलाइन का सहारा लिया और तीसरी मंजिल से नीचे उतरकर दूसरी मंजिल पर स्थित एक बंद फ्लैट में प्रवेश किया।

हालांकि, फ्लैट के अंदर चोरी करने के बाद, चोर किसी कारणवश बाहर नहीं निकल सका। संभवतः वह जिस रास्ते से आया था, उस पाइप के सहारे वापस जाने से डर गया था, या फिर बाहर निकलने का कोई अन्य रास्ता बंद था। हालात ऐसे बने कि चोर फ्लैट में बुरी तरह फँस गया।

पुलिस ने तोड़कर निकाला बाहर चोर के फ्लैट में फंसे होने और उसकी चीखने-चिल्लाने की आवाज़ सुनकर स्थानीय लोगों ने तुरंत वराछा पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस मौके पर पहुँची, तो चोर घबराकर मदद के लिए चिल्लाने लगा।

चूंकि चोर फ्लैट में फंसा हुआ था और उसे बाहर निकालना ज़रूरी था, वराछा पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ने के लिए सूरत फायर ब्रिगेड को बुलाया। फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुँची, फ्लैट का दरवाज़ा तोड़ा और फंसे हुए चोर को बाहर निकाला।

चोर को बाहर निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दिवाली के दौरान चोरी करने आए चोर का यह 'बचाव' पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।