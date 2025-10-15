सूरत : श्री महालक्ष्मी शक्तिपीठ में कल से प्रारंभ होगा 21 दिवसीय दीपोत्सव

ब्रेडलाइनर सर्कल, नया भटार स्थित श्री महालक्ष्मी शक्तिपीठ में इस वर्ष 21 दिवसीय दीपोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। मंदिर के महंत भारतमुनि भारतीय ने बताया कि दीपोत्सव का शुभारंभ 17 अक्टूबर से होगा, जिसके साथ महालक्ष्मी यज्ञ का आरंभ भी किया जाएगा।

महंत के अनुसार, इस यज्ञ में कुल 11 लाख 11 हजार 111 कमक काकड़ी (कमलगट्टा) से आहुति दी जाएगी। दीपोत्सव के पहले दिन 1 लाख 11 हजार कमलगट्टा और श्रीफल की आहुति के साथ महापर्व का शुभारंभ किया जाएगा, जो लगातार 21 दिनों तक चलेगा।

उन्होंने बताया कि 20 अक्टूबर को अमावस्या के अवसर पर 21 हजार दीपों का दान एवं प्रज्ज्वलन किया जाएगा, जो इस उत्सव का विशेष आकर्षण रहेगा। वहीं 5 नवंबर को देव दीवाली पर कमलगट्टा और श्रीफल की आहुति से विशेष हवन आयोजित कर 21 दिवसीय दीपोत्सव की पूर्णाहुति संपन्न की जाएगी।

कार्यक्रम के दौरान देवउठनी एकादशी पर तुलसी–शालीग्राम विवाह का भी आयोजन होगा। महंत भारतमुनि ने बताया कि इस पूरे दीपोत्सव और महालक्ष्मी यज्ञ अनुष्ठान में भाग लेने के लिए सभी श्रद्धालुओं को सादर आमंत्रित किया गया है।