सूरत : सेवा पखवाड़िया में अनाथ बेटियों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता

सूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस पर चल रहे सेवा पखवाड़िया के अंतर्गत सामाजिक और सेवा कार्यों की श्रृंखला में, सूरत में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें केंद्रीय जल संसाधन मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश अध्यक्ष सी.आर. पाटिल ने अनाथ बेटियों की शिक्षा हेतु 7,500 के चेक वितरित किए।

कार्यक्रम की पहल नीलकंठ रेजीडेंसी के पीयूषभाई और उनके सहयोगियों द्वारा की गई। प्रारंभिक चरण में 251 बेटियों को यह आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया, जबकि आयोजकों ने आगामी समय में लगभग 21,000 बेटियों तक यह मदद पहुँचाने का लक्ष्य रखा है।

इस अवसर पर सी.आर. पाटिल ने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी जी देश के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। इसी से प्रेरित होकर समाज में सेवा की भावना और प्रबल हुई है।” उन्होंने पीयूषभाई और उनकी टीम की सराहना की।

इसके साथ ही, पाटिल ने सूरत के मान टेनेमेंट पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत निवासियों को तीन महीने का अग्रिम किराया भी प्रदान किया। इस पर लिंबायत विधायक संगीताबेन पाटिल ने आभार जताते हुए कहा कि पाटिल के हस्तक्षेप से ही यह पुनर्विकास संभव हो पाया है और जल्द ही निवासियों को नए, सुंदर मकान मिलेंगे।

कार्यक्रम में भाजपा सूरत महानगर अध्यक्ष परेश पटेल, महापौर दक्षेश मवाणी, राज्य मंत्री मुकेशभाई पटेल, महासचिव किशोरभाई बिंदल, स्थायी समिति अध्यक्ष राजन पटेल, नगरसेवक दिनेश जोधानी, अमित राजपूत, राजेश राणा सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे।