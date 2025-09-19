लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : “नमो युवा दौड़ – नशामुक्त भारत” का आगाज़

21 सितंबर को सूरत से युवाओं को मिलेगा नशामुक्ति का संदेश, गिनीज रिकॉर्ड धारक और राष्ट्रीय चैंपियन होंगे शामिल

सूरत। भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में आयोजित होने वाली “नमो युवा दौड़ – नशामुक्त भारत” को लेकर सोमवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित हुई। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश देना है।

कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सूरत के प्रथम नगर महापौर दक्षेश मवानी ने कहा कि आज के दौर में युवाओं में नशे की प्रवृत्ति चिंताजनक है। ऐसे में “नमो युवा दौड़” एक सकारात्मक पहल है जो युवाओं को नशामुक्त भारत की दिशा में जागरूक करेगी।

सूरत महानगर युवा मोर्चा अध्यक्ष भाविन टोपीवाला ने बताया कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर की जा रही है। उन्होंने कहा, “नशा हर परिस्थिति में विनाश की ओर ले जाता है। कठिन से कठिन समय में भी युवाओं को इससे दूर रहना चाहिए।”

इस अवसर पर “नमो युवा मैराथन – नशामुक्त भारत” के ब्रांड एंबेसडर विस्पी खराड़ी (17 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक) और सात बार ट्रायथलॉन राष्ट्रीय चैंपियन पूजा चौरशी विशेष रूप से उपस्थित थीं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूरत लोकसभा सांसद मुकेश दलाल, भाजपा सूरत महानगर अध्यक्ष परेश पटेल, महासचिव किशोरभाई बिंदल, विधायक अरविंदभाई राणा, स्थायी समिति अध्यक्ष राजन पटेल, सेवा पखवाडिया के सह-संयोजक दिनेश जोधानी, युवा मोर्चा प्रभारी भाविका, भाजपा मीडिया सह-संयोजक दीपिकाबेन चावड़ा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित रहे।

