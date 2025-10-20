सूरत : अग्रवाल समाज जागृति सेवा समिति ने वृद्धाश्रम में कराया दीपावली भंडारा

दीपावली के पावन अवसर पर अग्रवाल समाज ट्रस्ट अलथान-वेसू की नवगठित शाखा अग्रवाल समाज जागृति सेवा समिति ने सोमवार को अपनी पहली सेवा गतिविधि के रूप में डिंडोली स्थित वृद्धाश्रम में भंडारे का आयोजन किया।

कार्यक्रम में सुबह 11 से 12 बजे तक समिति के सदस्यों ने स्वयं अपने हाथों से वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों को भोजन (प्रसाद) परोसा और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। समिति के सदस्यों ने बताया कि यह सेवा “बाबा श्याम और माँ लक्ष्मी की कृपा तथा महाराजा अग्रसेन के आदेश” से प्रेरित होकर आरंभ की गई है।

सेवा समिति ने घोषणा की है कि अब प्रत्येक अमावस्या को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मासिक भंडारा सेवा आयोजित की जाएगी। समाज के लोग इस सेवा में अपने विशेष अवसरों जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, विवाह वर्षगांठ, जन्मदिन या पितृ तिथि पर भाग ले सकते हैं।

इस सेवा आयोजन में प्रमुख रूप से राकेश अग्रवाल (बजावा वाला), रामनिवास अग्रवाल, कपिल गर्ग, अजय डालमिया, मुकेश गोयनका, सीताराम बेरीवाला, दिलीप रूंगटा, श्याम केडिया, गोपाल शाह, पंकज अग्रवाल और आलोक अग्रवाल सहित कई समाजसेवियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी बुजुर्गों ने समिति के सदस्यों को शुभकामनाएं दीं और उनके इस मानवीय प्रयास की सराहना की।