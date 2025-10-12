सूरत : श्री राणी सतीजी मंदिर सेवा समिति ने 1100 विधवाओं को कीट दी 

सिटी लाइट क्षेत्र स्थित श्री राणी सतीजी मंदिर एवं श्री शक्ति धाम सेवा समिति की ओर से दिवाली के अवसर पर समाजसेवा की भावना के तहत 1100 जरूरतमंद विधवाओं को भोजन किट वितरित की गईं।

यह सेवा कार्य 12 अक्टूबर को आयोजित किया गया, जिसमें सूरत शहर के विभिन्न इलाकों से आई महिलाओं को आटा (10 किग्रा), चावल (5 किग्रा), तेल (1 किग्रा), चाय (1 किग्रा), दाल (1 किग्रा), चना (1 किग्रा), नमक (1 किग्रा) और दीपक प्रदान किए गए।

सेवा समिति के अध्यक्ष हरेंद्रभाई सराफ ने बताया कि संस्था वर्षभर जरूरतमंदों की सहायता हेतु विभिन्न सेवा कार्यक्रम संचालित करती है। उन्होंने कहा कि, “दिवाली जैसे पावन पर्व पर यह हमारा छोटा-सा प्रयास है ताकि जरूरतमंद महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान लाई जा सके। बिना किसी जातिगत भेदभाव के सभी को समान रूप से सहायता दी गई है। आने वाले समय में भी संस्था इसी तरह सेवा कार्य जारी रखेगी।” कार्यक्रम में समिति के पदाधिकारियों व श्रद्धालुओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई और सेवा के इस पुनीत कार्य की सराहना की।