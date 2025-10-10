सूरत : कतारगाम में तीन दिवसीय 'दिवाली व्यापार मेला' शुरू, आभूषण, चॉकलेट और त्योहारी सजावट की झलक

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और समस्त पाटीदार समाज ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित तीन दिवसीय दिवाली व्यापार मेला 2025 का शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। यह मेला 10 से 12 अक्टूबर तक दोपहर 1 बजे से रात 8 बजे तक श्रीमती एम.एम. खेनी भवन, श्री रामकृष्ण हॉल, अंबा तलावड़ी, कतारगाम में आयोजित किया गया है।

मेले का उद्घाटन चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निखिलभाई मद्रासी और समस्त पाटीदार समाज ट्रस्ट के उपाध्यक्ष बाबूभाई गुजराती ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर चैंबर के उपाध्यक्ष अशोकभाई जीरावाला, पूर्व अध्यक्ष विजय मेवावाला, मानद मंत्री बिजल जरीवाला, मानद कोषाध्यक्ष मितेश मोदी, महिला विंग की अध्यक्षा मयूरीबेन मेवावाला, उपाध्यक्षा अल्पा मद्रासी, प्रदर्शनी अध्यक्ष किरणभाई ठुम्मर और समस्त पाटीदार समाज ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

इस मेले में 60 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें सूरत की महिला उद्यमियों द्वारा दीये और मोमबत्तियाँ, डिज़ाइनर व हस्तनिर्मित आभूषण, ड्रेस मटेरियल, चॉकलेट, सूखे मेवे, त्योहारी फल, घरेलू सजावट और लाइफ़स्टाइल उत्पादों का आकर्षक प्रदर्शन किया जा रहा है।

चैंबर के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने कहा कि, “यह दिवाली मेला सूरत की महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री का मंच प्रदान करता है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे बड़ी संख्या में पहुंचकर स्थानीय महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन दें और त्योहारी खरीदारी का आनंद लें।”