सूरत : नकली कॉस्मेटिक्स का गोदाम पकड़ा गया, पुलिस ने किया बड़ा भंडाफोड़

सूरत। शहर में नकली कॉस्मेटिक्स के कारोबार का जाल तेजी से फैल रहा है। हाल ही में नकली उत्पाद बनाने वाली फैक्ट्री के भंडाफोड़ के बाद अब ज़ोन 1 एलसीबी और पुणे पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर नकली कॉस्मेटिक्स के बड़े गोदाम का खुलासा किया है।

पुलिस ने पुणे इलाके में स्थित एक गोदाम पर छापा मारकर ₹11.78 लाख मूल्य का डुप्लीकेट कॉस्मेटिक्स सामान जब्त किया। यह धंधा पिता और दो बेटों द्वारा संचालित किया जा रहा था, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए ग्राहकों को ठग रहे थे।

पुलिस ने बाबूभाई उकाभाई चौहान (54 वर्ष), निरल बाबूभाई चौहान (27 वर्ष) और सिद्धार्थ बाबूभाई चौहान (22 वर्ष) को गिरफ्तार किया है। तीनों उत्राण इलाके की माधव पार्क सोसाइटी में रहते हैं और पिछले 15 महीनों से नकली कॉस्मेटिक्स ऑनलाइन बेचने का धंधा चला रहे थे।

आरोपी सस्ते दामों पर कच्चा माल खरीदकर, उसे छोटी-बड़ी बोतलों में भरते थे और नामचीन कंपनियों के नकली स्टिकर लगाकर बेचते थे। पुलिस ने धंधे में इस्तेमाल किए गए ₹25,000 कीमत के कंप्यूटर और प्रिंटर भी जब्त किए हैं।

जाँच में खुलासा हुआ कि आरोपी अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसी ई-कॉमर्स वेबसाइटों के माध्यम से डुप्लीकेट कॉस्मेटिक्स उत्पाद बेच रहे थे। क्रीम, शैम्पू, हेयर ऑयल जैसे उत्पादों को 10 रुपये में बनाकर 200 रुपये तक में बेचा जा रहा था।

सूचना मिलने पर पुलिस ने पूणागाम की रंग अवधूत सोसाइटी में स्थित गोदाम पर छापा मारा, जहाँ बड़े पैमाने पर उत्पादन और पैकिंग का काम चल रहा था। ज़ब्त माल और उपकरणों की कुल कीमत करीब ₹12 लाख बताई जा रही है।

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह का नेटवर्क कहाँ-कहाँ फैला है और क्या अन्य राज्यों में भी इनके ग्राहक या सहयोगी सक्रिय हैं।

सूरत पुलिस के अनुसार, “यह कार्रवाई उपभोक्ता सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे ऐसे ऑनलाइन ठगी नेटवर्क के खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।”