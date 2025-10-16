सूरत : दिवाली अवकाश में सचिन जीआईडीसी रहेगी पुलिस निगरानी में, 110 सीसीटीवी कैमरे सक्रिय, 24 घंटे गश्त की व्यवस्था

सूरत। दिवाली की छुट्टियों के दौरान सचिन जीआईडीसी क्षेत्र में उद्योगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े प्रबंध किए गए हैं। सचिन औद्योगिक संघ और सूरत पुलिस विभाग द्वारा आयोजित संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अवकाश के दौरान क्षेत्र में 110 सीसीटीवी कैमरे सक्रिय रहेंगे और पुलिस 24 घंटे गश्त करेगी।

दिवाली की शाम से लेकर लाभ पंचमी तक सचिन जीआईडीसी के अधिकांश उद्योग बंद रहेंगे। इस अवधि में सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस विभाग ने विशेष गश्त दल तैनात करने का निर्णय लिया है। तीन पुलिस गाड़ियाँ लगातार क्षेत्र में निगरानी रखेंगी ताकि चोरी या तोड़फोड़ जैसी घटनाओं को रोका जा सके।

सचिन औद्योगिक कंपनी सोसायटी के अध्यक्ष किशोरभाई पटेल, उपाध्यक्ष नीलेश गामी, सचिव मयूर गोलवाला,कोषाध्यक्ष गिरीशभाई राहुलिया, अधिसूचित अध्यक्ष मितुलभाई मेहता, उमेशभाई पटेल (जादूगर), भीखूभाई नाकरानी, और गौरांग चपटवाला सहित अन्य पदाधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।

बैठक में शहर पुलिस विभाग प्रमुख डीसीबी राजेश परमार, एसीपी दीप वकील, पीआई कुलदीपसिंह गोहिल तथा द्वितीय पीआई भाविशभा परमार उपस्थित रहे।

बैठक में पुलिस अधिकारियों ने उद्योगपतियों से आग्रह किया कि वे अपने परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली की जाँच करें। साथ ही, यदि किसी उद्योगपति को बैंक से बड़ी राशि निकालनी हो, तो वह सुरक्षा के लिए सचिन पुलिस से संपर्क करे।

पुलिस ने यह भी निर्देश दिए कि अवकाश के दौरान यदि किसी चौकीदार को सुरक्षा के लिए नियुक्त किया जाए, तो उसका आधार कार्ड और पासपोर्ट की फोटोकॉपी अनिवार्य रूप से ली जाए।

सचिन नोटिफाइड सिक्योरिटी स्टाफ और पुलिसकर्मी भी इन दिनों अपनी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे।

सचिव मयूर गोलवाला ने उद्योगपतियों से अपील की कि वे अपनी इकाइयों के कैपेसिटर बंद कर दें ताकि अनावश्यक बिजली की खपत और आग लगने की संभावनाओं को रोका जा सके।

इस प्रकार, दिवाली अवकाश के दौरान सचिन जीआईडीसी में उद्योगों की सुरक्षा के लिए चौकस और सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है।