सूरत : चैंबर प्रतिनिधिमंडल ने इंडोनेशिया के व्यापार मंत्री से की विशेष बैठक

सूरत। इंडोनेशिया के व्यापार मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय निर्यात विकास महानिदेशालय द्वारा आयोजित ग्लोबल ट्रेड एक्सपो इंडोनेशिया के 40वें संस्करण के उद्घाटन अवसर पर, दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) के अध्यक्ष निखिल मद्रासी के नेतृत्व में 16 सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने इंडोनेशिया गणराज्य के व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री महामहिम बुदी संतोसो से विशेष बैठक की।

प्रतिनिधिमंडल में चैंबर के माननीय मंत्री बिजल जरीवाला, मानद कोषाध्यक्ष मितिश मोदी सहित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के वरिष्ठ प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान श्री निखिल मद्रासी ने दक्षिण गुजरात की आर्थिक शक्ति और औद्योगिक विविधता का विस्तृत परिचय दिया। उन्होंने क्षेत्र के प्रमुख उद्योगों कपड़ा, हीरा, नवीकरणीय ऊर्जा और शिक्षा की वैश्विक पहचान पर प्रकाश डाला।

निखिल मद्रासी ने बताया कि चैंबर न केवल व्यापार संवर्धन और नेटवर्किंग में सेतु की भूमिका निभाता है, बल्कि भारतीय उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने के लिए वैश्विक प्रदर्शनियों का भी आयोजन करता है।

अध्यक्ष मद्रासी ने इंडोनेशिया के माननीय मंत्री और इंडोनेशियाई उद्योग जगत के नेताओं को जनवरी 2026 में सूरत के सरसाना में आयोजित होने वाले चैंबर के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आयोजन ‘ग्लोबल विलेज 2026’ में भाग लेने के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया।

माननीय मंत्री बुदी संतोसो ने दक्षिण गुजरात चैंबर की पहल की सराहना करते हुए द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को और प्रगाढ़ करने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि इंडोनेशियाई वाणिज्य मंत्रालय भारतीय उद्योगों, विशेषकर दक्षिण गुजरात के औद्योगिक समुदाय, के साथ व्यापार सहयोग के नए अवसर तलाशने के लिए सक्रिय रहेगा।

मंत्री ने आश्वासन दिया कि इंडोनेशियाई उद्यमियों को ग्लोबल विलेज 2026 जैसे आयोजनों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के नए आयाम खुल सकें।