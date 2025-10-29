सूरत : सत्य सेवा जीवदया ट्रस्ट (अडाजण) द्वारा गौमाता के लिए अनोखी भक्ति 

सूरत। अडाजण स्थित सत्य सेवा जीवदया ट्रस्ट द्वारा गोवत्स द्वादशी के पावन अवसर पर घोड़दौड़ रोड स्थित पांजरापोल (गौशाला) में एक अनूठा आयोजन किया गया।

ट्रस्ट के सदस्यों ने गौमाता के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए 2025 किलोग्राम हरी सब्ज़ियाँ, रोटियाँ, लड्डू, फल और चारे से भव्य रंगोली सजाई और उसे गौमाता के चरणों में अर्पित किया।

इस विशेष कार्यक्रम में सैकड़ों भक्तों ने भाग लेकर गौसेवा का पुण्य अर्जित किया। आयोजन का उद्देश्य जीवदया और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन-जागृति फैलाना था।

ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारियों ने बताया कि हर वर्ष इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित कर गौमाता के लिए हरी सब्ज़ियों और चारे का विशेष भोग लगाया जाता है, जिससे समाज में पशुप्रेम और करुणा की भावना प्रबल होती है।

कार्यक्रम के दौरान गौशाला परिसर में “गौसंवर्धन, गौसंरक्षण और जीवदया” के संदेश के साथ भक्ति संगीत और आरती का आयोजन भी किया गया। उपस्थित भक्तों ने गौमाता के चरणों में प्रणाम कर उनके आशीर्वाद की कामना की।