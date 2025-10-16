सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स ने एमईजी पर एंटी-डंपिंग शुल्क न लगाने नीति आयोग को सौंपा प्रस्ताव

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार, 15 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में नीति आयोग के कार्यक्रम निदेशक और लिंक सीवीओ संजीत सिंह से मुलाकात की और मोनो एथिलीन ग्लाइकॉल (एमईजी) के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क न लगाने के लिए विस्तृत प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया। इस प्रतिनिधिमंडल में चैंबर के कार्यवाहक अध्यक्ष अशोक जीरावाला और पूर्व अध्यक्ष आशीष गुजराती शामिल थे।

चैंबर के अनुसार, व्यापार उपचार महानिदेशक (डीजीटीआर) द्वारा 23 सितंबर 2025 को जारी अंतिम निष्कर्ष (एफ. संख्या 6/34/2024-डीजीटीआर) में एमईजी पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की गई है। यदि यह शुल्क लागू होता है, तो इसका मानव निर्मित रेशा (एमएमएफ) आधारित धागा, कपड़ा और परिधान उद्योग पर गंभीर नकारात्मक असर पड़ेगा।

चैंबर ने बताया कि भारत में एमईजी की कुल मांग 31 लाख मीट्रिक टन है, जबकि घरेलू उत्पादन केवल 19 लाख मीट्रिक टन के आसपास है। यानी लगभग 12 लाख मीट्रिक टन की कमी है। देश में एमईजी के सिर्फ तीन निर्माता हैं — इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इंडिया ग्लाइकॉल्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड।

चैंबर ने तर्क दिया कि गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) लागू होने के बाद पहले ही आयात सीमित हो गया है, और निर्माताओं ने कीमतें बढ़ा दी हैं। एमईजी की कीमतों में ₹1.5–₹2 प्रति किलो और पीटीए की कीमतों में ₹4–₹5 प्रति किलो की वृद्धि दर्ज की गई है।

डीजीटीआर की सिफारिशों के अनुसार —

इक्वेट (कुवैत): 103 अमेरिकी डॉलर प्रति टन (₹9.00 प्रति किलो)

साबिक (सऊदी अरब): 113 अमेरिकी डॉलर प्रति टन (₹10.00 प्रति किलो)

सिंगापुर: 137 अमेरिकी डॉलर प्रति टन (₹12.00 प्रति किलो)

चैंबर ने कहा कि इस वृद्धि से एमएसएमई कपड़ा इकाइयों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। पहले से ही 7–8% लाभ मार्जिन पर चल रही इकाइयाँ बंद होने की कगार पर पहुँच जाएँगी। परिणामस्वरूप, एमएमएफ यार्न, फिलामेंट, फैब्रिक और गारमेंट्स की कीमतें बढ़ेंगी, उपभोक्ताओं को जीएसटी में मिलने वाला लाभ समाप्त हो जाएगा, और कच्चे माल की बजाय तैयार माल के आयात में वृद्धि होगी।

चैंबर ने यह भी उल्लेख किया कि अमेरिका द्वारा भारतीय वस्त्र उद्योग पर 50% टैरिफ लगाए जाने से पहले ही उद्योग संकट में है। ऐसे में एमईजी पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने से स्थिति और खराब होगी, जिससे रोज़गार के अवसर घटेंगे और 20,000 करोड़ रुपये की नई निवेश योजनाएँ भी प्रभावित होंगी।

इसलिए, चैंबर ने नीति आयोग से अनुरोध किया कि वह वित्त मंत्रालय को यह सिफ़ारिश करे कि डीजीटीआर द्वारा प्रस्तावित एंटी-डंपिंग शुल्क को लागू न किया जाए, ताकि कपड़ा उद्योग और एमएसएमई इकाइयों को राहत मिल सके।

नीति आयोग के कार्यक्रम निदेशक संजीत सिंह ने प्रतिनिधिमंडल की बात ध्यानपूर्वक सुनी और वस्त्र उद्योग पर संभावित प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने चैंबर प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी।