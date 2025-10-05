सूरत : नशे में धुत चालक ने ट्रेलर से मचाई तबाही, रोकड़िया हनुमान मंदिर की दीवार तोड़ी

सूरत। उधना क्षेत्र के खरवरनगर इलाके में रविवार सुबह एक भयावह हादसा हुआ जब नशे में धुत ट्रेलर चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और रोकड़िया हनुमान मंदिर की दीवार तोड़कर अंदर घुस गया। हादसे में मंदिर का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, हालाँकि हनुमानजी की मुख्य मूर्ति सुरक्षित रही, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रेलर चालक ने पहले एक रिक्शा को टक्कर मारी और उसके बाद सीधे मंदिर की दीवार से जा टकराया। टक्कर की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर दौड़े और ट्रेलर में सवार तीनों लोगों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया।

पुलिस की प्रारंभिक जाँच में पुष्टि हुई है कि चालक नशे की हालत में वाहन चला रहा था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। ट्रेलर से शराब की बोतलें भी बरामद की गई हैं।

सूचना मिलते ही स्थानीय पार्षद, नेता और पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुँचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने ट्रेलर जब्त कर लिया है तथा तीनों आरोपियों के खिलाफ शराब पीकर वाहन चलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने और लापरवाही से वाहन चलाने के तहत मामला दर्ज किया है।

फिलहाल, पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि ट्रेलर किस दिशा से आ रहा था, उसकी गति कितनी थी और दुर्घटना से पहले चालक ने वाहन पर से नियंत्रण क्यों खोया।

स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि इस क्षेत्र में बड़े वाहनों के प्रवेश पर नियंत्रण लगाया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।