सूरत : महिला विश्व कप जीतेगी तो खिलाड़ियों को हीरे के आभूषण और सोलर पैनल का तोहफा देंगे उद्योगपति

सूरत ।आईसीसी महिला विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने-सामने हैं। इस बीच सूरत के दो प्रतिष्ठित उद्योगपतियों ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को प्रोत्साहन देने के लिए अनोखी घोषणा की है।

श्रीरामकृष्ण डायमंड कंपनी (SRK) के प्रमुख गोविंद ढोलकिया और उद्योगपति जयंती नरोला ने कहा है कि यदि भारतीय महिला टीम विश्व कप जीतती है, तो टीम की प्रत्येक खिलाड़ी को प्राकृतिक हीरे के आभूषण और उनके घर पर रूफटॉप सोलर पैनल उपहार में दिए जाएंगे।

गोविंद ढोलकिया ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को पत्र लिखकर इस घोषणा की औपचारिक जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यह कदम खिलाड़ियों के साहस, समर्पण और देश के लिए किए गए असाधारण योगदान के प्रति सम्मान का प्रतीक है।

“इन महिलाओं ने अपने साहस, अनुशासन और दृढ़ संकल्प से अरबों भारतीयों का दिल जीता है। उनकी असाधारण यात्रा का जश्न मनाने के लिए हम प्रत्येक सदस्य को हस्तनिर्मित प्राकृतिक हीरे के आभूषण और रूफटॉप सोलर पैनल भेंट करेंगे, ताकि वे हमारे देश के लिए जो रोशनी लाती हैं, वह उनके जीवन में भी चमके,” — गोविंद ढोलकिया, अध्यक्ष, श्रीरामकृष्ण एक्सपोर्ट्स

ढोलकिया ने कहा कि महिला टीम की जीत न केवल खेल की उपलब्धि होगी, बल्कि यह “भारत की बेटियों को सपने देखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा” भी देगी।

उनके पुत्र श्रेयांस ढोलकिया ने बताया कि खिलाड़ियों के लिए बनाए जाने वाले आभूषण सूरत की फैक्ट्री में विशेष रूप से डिजाइन किए जाएंगे, जिनमें हीरा, सोना और भारतीय टीम का प्रतीक चिन्ह शामिल होगा। प्रत्येक आभूषण को खिलाड़ी के नाम के पहले अक्षर से व्यक्तिगत बनाया जाएगा।

उद्योगपति जयंती नरोला ने कहा कि सूरत का हीरा उद्योग हमेशा देश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करता रहा है और इस बार भारतीय महिला टीम के लिए यह उपहार “गौरव और प्रेरणा का प्रतीक” होगा।

इस घोषणा के बाद पूरे सूरत और देशभर में भारतीय महिला टीम की जीत के प्रति उत्साह का माहौल बन गया है।