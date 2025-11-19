सूरत : कपड़ा मार्केटों में शॉर्ट सर्किट पर नकेल कसने की तैयारी, टोरेंट पावर और फोस्टा ने शुरू किया सुरक्षा अभियान

सूरत। कपड़ा नगरी सूरत के बाजारों में विद्युत सुरक्षा और ऊर्जा संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए आज, 19 नवंबर 2025, बुधवार को फोस्टा (FOSTTA) कार्यालय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण जागरूकता एवं सुरक्षा सत्र का आयोजन किया गया। यह सत्र टोरेंट पावर के सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

टेक्सटाइल हब होने के कारण, यहाँ के बाजारों में बिजली के उपकरणों और मशीनों का भारी उपयोग होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए, तकनीकी विशेषज्ञों और सुरक्षा अधिकारियों ने व्यापारियों को संभावित दुर्घटनाओं से बचने के लिए विस्तृत जानकारी दी।

कार्यशाला में सुरक्षा अधिकारियों ने मार्केट कमेटियों और व्यापारियों को सुरक्षा के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्देश और सलाह दी।

दुर्घटना रोकथाम: पुराने केबल, ढीले कनेक्शन से होने वाली संभावित दुर्घटनाओं के वास्तविक उदाहरणों के साथ उनके समाधान बताए गए।

शॉर्ट सर्किट से बचाव: बार-बार होने वाले शॉर्ट सर्किट, स्पार्किंग और हीटिंग इश्यू को रोकने के लिए नियमित मेंटेनेंस और स्टैंडर्ड RCCB (Residual Current Circuit Breaker) का उपयोग करने की सलाह दी गई।

AC लोड प्रबंधन: चूंकि अधिकतर दुकानों में एसी का लोड बढ़ाया गया है, इसलिए पुराना MCB वैसे ही रखकर अतिरिक्त सुरक्षा के लिए RCCB ऐड करने की विशेष सलाह दी गई।

अवैध कब्ज़ा हटाएँ: दुकानों, गोदामों और बेसमेंट में अनावश्यक स्टोरेज, अवैध वायरिंग और ब्लॉक एग्जिट को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए।

दिनेश जी कटारिया ने बैठक में उपस्थित सभी मार्केट कमेटियों और मैनेजर्स को एक अत्यंत महत्वपूर्ण सलाह दी। उन्होंने कहा कि टोरेंट पावर के माध्यम से सभी दुकानों का पावर कंजम्पशन (लोड) अवश्य चेक एवं अपडेट करवाएँ। लोड अपडेट कराना अनिवार्य है।

कटारिया ने कहा, "समय पर लोड सुधारने से आगजनी की घटनाओं की संभावनाएँ काफी कम हो जाती हैं। भविष्य में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिक फॉल्ट या शॉर्ट-सर्किट की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है।"

सत्र में ऊर्जा बचत के लिए LED उपयोग, टाइमर सिस्टम और ऊर्जा कुशल उपकरणों के उपयोग पर भी जोर दिया गया।

टोरेंट पावर के अधिकारियों से यह भी जानकारी ली गई कि यदि कोई व्यापारी भडुआत (किराये पर) या कब्ज़ा रसीद पर दुकान संचालित करता है, तो ऐसी विशेष परिस्थितियों में लोड अपडेट या अन्य प्रक्रियाओं के लिए क्या विकल्प उपलब्ध हैं। इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई।

फोस्टा ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि यदि किसी को पावर लोड, कनेक्शन या दस्तावेज़ संबंधी कोई समस्या हो, तो वह फोस्टा कार्यालय से संपर्क कर सकता है। फोस्टा, टोरेंट पावर के साथ समन्वय कर व्यापारियों को आवश्यक मार्गदर्शन और समाधान उपलब्ध कराएगा।

इस उपयोगी सत्र में व्यापारियों, दुकानदारों और मार्केट प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और भविष्य में ऐसे और कार्यक्रम आयोजित करने की मांग की।