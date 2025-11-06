सूरत : अग्रवाल समाज जागृति सेवा समिति ने डिंडोली वृद्धाश्रम में किया तृतीय भोजन सेवा आयोजन

अग्रवाल समाज जागृति सेवा समिति, अलथान-वेसू की ओर से डिंडोली वृद्धाश्रम में तृतीय बार भोजन (प्रसाद) सेवा का आयोजन किया गया। यह आयोजन 5 नवंबर 2025, बुधवार को रात्रि 7 से 8 बजे तक यजमान जीवनराम सिंगल परिवार द्वारा श्रीमति शुभ लक्ष्मी के जन्मदिन के अवसर पर कराया गया।

समिति द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में हर महीने की अमावस्या को भोजन (प्रसाद) सेवा शुरू की गई है। इस सेवा को कोई भी व्यक्ति अमावस्या, पूर्णिमा, जन्मदिन, शादी की सालगिरह या अपने पितरों की पुण्यतिथि जैसे शुभ अवसरों पर करा सकता है।

कार्यक्रम में समिति के कपिल गर्ग, अजय डालमिया, गोपाल शाह, आलोक अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, अरुण अग्रवाल, विकास गोयनका, मुकेश गोयनका सहित समाज के कई गणमान्य सदस्यों ने भाग लिया। सभी ने अपने हाथों से भोजन परोसा और वृद्धाश्रम के बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त किया। आयोजन का माहौल सेवा, स्नेह और सम्मान की भावना से परिपूर्ण रहा।