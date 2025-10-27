लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : श्री केसरी नंदन सुंदरकांड मंडल ने की तीन वर्षों में 24 लाख रुपए से अधिक की गौ सेवा 

 हर शनिवार होता है सुंदरकांड पाठ, प्राप्त धनराशि पूरी तरह गौ सेवा हेतु समर्पित

On
सूरत : श्री केसरी नंदन सुंदरकांड मंडल ने की तीन वर्षों में 24 लाख रुपए से अधिक की गौ सेवा 

श्री केसरी नंदन सुंदरकांड मंडल ने मात्र तीन वर्षों में गौ सेवा के क्षेत्र में एक अनूठी मिसाल कायम की है। मंडल की स्थापना को भले ही कम समय हुआ हो, लेकिन इस अवधि में मंडल ने लगभग 24 लाख रुपए गौ सेवा में खर्च कर समाज के सामने प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया है।

वर्ष 1 जनवरी 2025 से 25 अक्टूबर 2025 तक मंडल द्वारा  रु.7,58,400 की राशि विभिन्न गौशालाओं में शेड निर्माण, चारा व्यवस्था और मशीनों के लिए प्रदान की गई है। मंडल का मुख्य उद्देश्य गौ सेवा है, और इसी भावना से हर शनिवार को सुंदरकांड पाठ आयोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जन्मदिन, शादी की सालगिरह या अन्य शुभ अवसरों पर भी मंडल द्वारा गौ सेवार्थ पाठ करवाया जाता है।

यजमानों द्वारा दी गई समस्त धनराशि पूरी तरह गौ सेवा में लगाई जाती है। यह राशि सूरत और राजस्थान की उन गौशालाओं को दी जाती है, जहाँ सहायता की आवश्यकता होती है। मंडल से जुड़े सदस्यों ने बताया कि जो भी व्यक्ति गौ सेवा के इस पुनीत कार्य में सहभागी बनना चाहते हैं, वे श्री केसरी नंदन सुंदरकांड मंडल से संपर्क कर गौ सेवार्थ पाठ का आयोजन कर सकते हैं।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : पूर्वांचल छठ सेवा समिति द्वारा छठ महापर्व की तैयारियाँ जोरों पर

सूरत : पूर्वांचल छठ सेवा समिति द्वारा छठ महापर्व की तैयारियाँ जोरों पर

सूरत : बैंक ऑफ बड़ौदा, दांडी शाखा का हुआ उद्घाटन

सूरत : बैंक ऑफ बड़ौदा, दांडी शाखा का हुआ उद्घाटन

सूरत : नकली कॉस्मेटिक्स का गोदाम पकड़ा गया, पुलिस ने किया बड़ा भंडाफोड़

सूरत : नकली कॉस्मेटिक्स का गोदाम पकड़ा गया, पुलिस ने किया बड़ा भंडाफोड़

सूरत : नवी सिविल अस्पताल में 41 वर्षीय ब्रेन-डेड हेमंतकुमार पटेल के अंगदान से पाँच लोगों को मिला नया जीवन

सूरत : नवी सिविल अस्पताल में 41 वर्षीय ब्रेन-डेड हेमंतकुमार पटेल के अंगदान से पाँच लोगों को मिला नया जीवन