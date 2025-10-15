सूरत : चांदी की कीमतों में उछाल के बावजूद पूजा के बर्तन और गिफ्ट आइटमों की मांग में वृद्धि : महेशभाई रूंगटा

चांदी की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बावजूद बाजार में ग्राहकों की खरीदारी का उत्साह बरकरार है। दीपावली के अवसर पर इस वर्ष भी चांदी की पूजा सामग्री और गिफ्ट आइटमों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। ग्राहकों का रुझान अब मिठाई और ड्राई फ्रूट बॉक्स के बजाय चांदी की वस्तुएं उपहार में देने की ओर बढ़ रहा है।

घोड़दौड़ स्थित ‘महारानी’ के संचालक महेशभाई रूंगटा ने बताया कि चांदी की कीमतों में तेजी आने के बावजूद ग्राहकों की रुचि बनी हुई है, क्योंकि आने वाले दिनों में कीमतों के और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस समय रु.1000 से रु.5000 की रेंज में चांदी के गिफ्ट आइटम सबसे अधिक पसंद किए जा रहे हैं।

महेशभाई के अनुसार, दुकान में रु.1000 से रु. 2 लाख तक की विभिन्न चांदी की वस्तुएं उपलब्ध हैं, जिनमें वर्तन, थाली, कटोरी, गिलास, शंख, दीपक, ड्राई फ्रूट बॉक्स, डिनर सेट, पूजन की चौकियां और अन्य पूजन सामग्री शामिल हैं। इस बार भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्तियों के साथ गिफ्ट आइटमों की मांग विशेष रूप से बढ़ी है। रु.2000 से रु. 5000 तक की रेंज में इनकी बिक्री उल्लेखनीय रही है।

उन्होंने बताया कि पिछले पांच से सात वर्षों में ‘महारानी’ ब्रांड ने सूरत के साथ-साथ मुंबई और अहमदाबाद जैसे शहरों में भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। वर्तमान में ड्राई फ्रूट बॉक्स, डिनर सेट और पूजन चौकियां सबसे अधिक बिकने वाले उत्पाद हैं। चांदी की बढ़ती कीमतों के बारे में पूछे जाने पर महेशभाई रूंगटा ने कहा कि उद्योगों में चांदी की खपत बढ़ने से इसकी कीमतें रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच रही हैं और निकट भविष्य में इसमें और तेजी की संभावना है।