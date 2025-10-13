सूरत : दिवाली से पहले सूरत नगर निगम कर्मचारियों को मिली खुशखबरी

सूरत। शहर के विकास में लगातार योगदान दे रहे सूरत नगर निगम के कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले खुशखबरी आई है। निगम प्रशासन ने कर्मचारियों को दिवाली की खरीदारी के लिए अग्रिम वेतन देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय सोमवार को हुई स्थायी समिति की बैठक में मंजूर किया गया।

स्थायी समिति अध्यक्ष राजन पटेल ने जानकारी देते हुए कहा कि दिवाली का पर्व इस वर्ष 18 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जिसके मद्देनज़र यह तय किया गया कि 16 अक्टूबर तक अग्रिम वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा।

नगर निगम के कुल 21,586 कर्मचारियों को अग्रिम वेतन के रूप में लगभग 116 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। साथ ही, 11,500 पेंशनभोगियों को भी उसी दिन तक 31 करोड़ रुपये की पेंशन राशि जारी की जाएगी।यह कदम कर्मचारियों की आर्थिक सुविधा और त्योहार की तैयारियों को ध्यान में रखकर उठाया गया है।

हर साल की तरह इस बार भी सूरत नगर निगम ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा की है। इस वर्ष कुल 12,495 कर्मचारियों को 8.63 करोड़ रुपये का बोनस दिया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक कर्मचारी को 6,908 रुपये की राशि बोनस के रूप में प्राप्त होगी।

नगर निगम प्रशासन के अनुसार, त्योहारों के समय कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए यह पहल की गई है, ताकि वे अपने परिवारों के साथ खुशीपूर्वक त्योहार मना सकें।

सूरत नगर निगम हर वर्ष दिवाली से पूर्व अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि या बोनस देकर उनका उत्साहवर्धन करता है। इस वर्ष भी निगम की यह परंपरा जारी रहेगी, जिससे शहर के हजारों परिवारों में त्योहार की खुशियाँ और बढ़ेंगी