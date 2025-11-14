लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर सूरत में जश्न, जापान मार्केट में कार्यकर्ताओं ने मनाया उत्सव

सूरत से गए कार्यकर्ताओं ने सी.आर. पाटिल के नेतृत्व में किया था चुनाव प्रचार

सूरत। बिहार विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित होने के बाद सूरत में खुशी की लहर दौड़ गई है। सूरत से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एनडीए के लिए चुनाव प्रचार हेतु बिहार गए थे।

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल के नेतृत्व में टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार कार्य के साथ-साथ माइक्रो बूथ मैनेजमेंट की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई थी। लगभग सभी सीटों पर विजय प्राप्त होने से सूरत के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है।

 जापान मार्केट के अध्यक्ष ललित शर्मा ने बताया कि वे स्वयं बिहार गए थे और परबत्ता तथा पीरपैंती विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए के प्रत्याशी बाबुलाल शौर्य और मुरारी पासवान के लिए प्रचार किया था। परिणाम घोषित होने के बाद कार्यकर्ताओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसी खुशी को व्यक्त करने के लिए सूरत के जापान मार्केट में कार्यकर्ताओं ने लड्डू खिलाकर आनंदोत्सव मनाया।

ललित शर्मा ने कहा कि “बिहार की जनता ने एनडीए को जो ऐतिहासिक समर्थन दिया है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह जनादेश हम सभी के लिए गौरव का विषय है।”

जश्न के दौरान हरिकेश सिंह, अशोक सिंह, जितेंद्र लाटा, अनूप गुप्ता, परेश मखीजा, श्यामलाल यादव, मुकेश डागा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल के प्रभावी माइक्रो मैनेजमेंट और रणनीति की सराहना की।

