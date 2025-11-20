सूरत : 3 मंज़िला बिल्डिंग की सीढ़ी अचानक ढही, 19 लोग फंसे; फायर ब्रिगेड ने बच्चों-बुज़ुर्गों समेत सभी को सुरक्षित निकाला

सूरत : पालनपुर जकातनाका के पास स्थित सरस्वती पार्क टाउनशिप में आज बड़ा हादसा हुआ, जब ग्राउंड प्लस तीन मंज़िला रेजिडेंशियल बिल्डिंग की मुख्य सीढ़ी अचानक ढह गई।

सीढ़ी टूटने के बाद अपार्टमेंट में रहने वाले लोग ऊपर की मंज़िलों पर फंस गए। सौभाग्य से, फायर डिपार्टमेंट की टीम ने समय पर पहुँचकर 19 लोगों को सुरक्षित बचा लिया, जिसमें छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग भी शामिल थे।

सीढ़ी गिरते ही बिल्डिंग का मुख्य एग्ज़िट बंद हो गया, जिससे अंदर फंसे लोगों में भय का माहौल फैल गया। स्थिति गंभीर होते ही निवासियों ने तुरंत फायर कंट्रोल को सूचना दी।

खबर मिलते ही अडाजन, मोराभागल और पालनपुर फायर स्टेशनों की टीमें मौके पर पहुँचीं और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।

सीढ़ी लगाकर एक-एककर निकाले गए सभी 19 लोग। फायर डिपार्टमेंट ने तुरंत ऐक्शन लेते हुए बिल्डिंग की ऊँचाई और जोखिम को ध्यान में रखकर सीढ़ियों के माध्यम से फंसे लोगों को बाहर निकालना शुरू किया।फायर कर्मचारियों ने सावधानीपूर्वक बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों को एक-एक करके नीचे उतारा।

पूरे ऑपरेशन में कुल 19 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, बिल्डिंग के पीछे और आगे से 8 लोग, दूसरे ब्लॉक से 11 लोग को सुरक्षित निकाला गया।

रांदेर ज़ोन के डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर एस.डी. धोबी ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए हाइड्रोलिंक प्लेटफ़ॉर्म भी बुलाया गया था, लेकिन जीईबी (बिजली विभाग) की वायरिंग इसकी एंट्री में बाधा बन रही थी।इस वजह से टीम ने हैंड सीढ़ियों का उपयोग कर रेस्क्यू पूरा किया।

गंभीर हादसे के बावजूद राहत की बात यह रही कि किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई। फिलहाल सीढ़ी गिरने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन बिल्डिंग की क्वालिटी, स्ट्रक्चरल सेफ्टी और मेंटेनेंस को लेकर सवाल ज़रूर उठने लगे हैं।

नगर निगम और टेक्निकल टीम द्वारा मामले की जांच किए जाने की संभावना है।