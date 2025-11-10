सूरत : प्रधानमंत्री के 15 नवंबर को अंत्रोली बुलेट ट्रेन स्टेशन दौरे की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित

सूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को सूरत जिले के पलसाना तालुका स्थित अंत्रोली में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा करेंगे। उनके आगामी दौरे की सुचारू योजना और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टर डॉ. सौरभ पारधी की अध्यक्षता में सूरत कलेक्ट्रेट में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए कलेक्टर डॉ. पारधी ने कहा कि प्रधानमंत्री बुलेट ट्रेन परियोजना के कार्यों का निरीक्षण करेंगे, इसलिए सभी विभाग अपने-अपने दायित्वों को गंभीरता और समन्वय के साथ पूरा करें ताकि दौरा निर्विघ्न रूप से संपन्न हो।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों में प्रशासनिक सहयोग के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों की अलग-अलग समितियों का गठन किया गया है। अतिरिक्त रेजिडेंट कलेक्टर विजय रबारी ने बैठक में इन समितियों की जिम्मेदारियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट “बुलेट ट्रेन परियोजना” की प्रगति का अवलोकन करेंगे और अंत्रोली स्टेशन के निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे।

बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक राजेश गढ़िया, डिप्टी कलेक्टर, अधिशासी अभियंता, बुलेट ट्रेन परियोजना, एयरपोर्ट अथॉरिटी और जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।