सूरत :  गुजरात राज्य योग बोर्ड द्वारा सूरत लाजपोर जेल में एक माह का योग शिविर 

कैदियों के मानसिक तनाव को दूर कर उनके शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के उद्देश्य से गुजरात राज्य योग बोर्ड की ओर से सूरत स्थित लाजपोर जेल में एक महीने का योग प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। यह विशेष पहल 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक चली।

शिविर के दौरान राज्य योग बोर्ड के प्रमाणित प्रशिक्षकों ने कैदियों और जेल कर्मचारियों को प्रतिदिन विभिन्न योग आसन, प्राणायाम और ध्यान की तकनीकें सिखाईं। नियमित अभ्यास के माध्यम से जेल परिसर में एक सकारात्मक और शांति-पूर्ण वातावरण विकसित हुआ।

जेल प्रशासन के अनुसार, बड़ी संख्या में कैदियों ने इस शिविर में उत्साहपूर्वक भाग लिया और मानसिक संतुलन, तनाव-मुक्ति तथा आत्म-अनुशासन का अनुभव किया। यह पहल कैदियों के पुनर्वास और व्यक्तित्व विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।

कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि नियमित योग अभ्यास कैदियों के व्यवहार और जीवन दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव ला सकता है, जिससे समाज में पुनर्वास और पुनर्संस्कार की प्रक्रिया सशक्त होगी।